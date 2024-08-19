Поступить на воинскую службу по контракту можно онлайн

С 27 августа в нашей стране внедрят алгоритм действий по отбору и приему граждан на воинскую службу по контракту на должности рядового и сержантского составов посредством "Сервиса по приему на воинскую службу по контракту" (Jauynger.gov.kz), передаёт BaigeNews.



Казахстанцы, желающие поступить на службу по контракту должны создать на сайте "Jauynger.gov.kz" личный кабинет. Далее выбрать интересующую вакансию, сформировать заявку и отправить ее на рассмотрение в Минобороны.



Отбор кандидатов будет производиться на конкурсной основе.



После формирования личного дела кандидат будет проходить спецпроверку, а также медицинское обследование и психологическое тестирование.



О прохождении каждого из этапов процедур кандидату будет направляться SMS-уведомление.



В случае положительного решения исполнитель МО формирует итоговый документ - соглашение о заключении контракта и направляет на согласование Кандидату. Кандидат подписывает соглашение с помощью ЭЦП.