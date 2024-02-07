Поступающие в "Нацфонд - детям" средства решили инвестировать

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила, что поступающие по программе "Национальный фонд - детям" деньги будут инвестироваться так же, как и средства из Единого накопительного пенсионного фонда, передаёт BaigeNews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов после расширенного заседания правительства, Тамара Дуйсенова рассказала, что благодаря инвестированию эти средства будут увеличиваться так же, как и пенсионные накопления. Отчеты по ним будут предоставляться ежегодно.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала о выгоде, которую можно получить от проектов, в которые вкладывают пенсионные накопления казахстанцев, если их инвестиционные доходы будут выше инфляции.