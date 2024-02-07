Поступающие в "Нацфонд - детям" средства решили инвестировать
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Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила, что поступающие по программе "Национальный фонд - детям" деньги будут инвестироваться так же, как и средства из Единого накопительного пенсионного фонда, передаёт BaigeNews.kz.
Отвечая на вопросы журналистов после расширенного заседания правительства, Тамара Дуйсенова рассказала, что благодаря инвестированию эти средства будут увеличиваться так же, как и пенсионные накопления. Отчеты по ним будут предоставляться ежегодно.
Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала о выгоде, которую можно получить от проектов, в которые вкладывают пенсионные накопления казахстанцев, если их инвестиционные доходы будут выше инфляции.
"Мы полагаем, что доходность пенсионных накоплений каждого гражданина должна быть обеспечена. Тем более такая практика существует. Весь мир инвестирует пенсионные накопления в инвестиционные проекты или ценные бумаги. Когда наше Министерство национальной экономики, наши финансовые институты будут представлять проекты, социальный блок, конечно, жестко на это будет смотреть. Чтобы мы обеспечили соответствующий уровень доходности каждой копейки, которую имеют наши граждане", - ответила Тамара Дуйсенова.
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