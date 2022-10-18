Построить студенческие общежития за счёт долгов Аблая Мырзахметова просят казахстанцы

Фото: atameken.kz

В Сети запустили петицию, в которой казахстанские студенты и их родители требуют бывшего председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова выплатить в бюджет долги по налогам и построить на них студенческие общежития, передаёт BaigeNews.kz.

Петиция опубликована четвёртого октября, за это время её подписали около 400 человек. "Против" проголосовали всего пять из них.

В своём обращении инициатор петиции ссылается на то, что бывший генеральный директор РГП "Казахстан темир жолы" и экс-председатель Правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов в мае 2003 года был осуждён на пять лет условного срока за хищение нескольких миллиардов тенге, когда другим лицам за такое преступление назначали наказание в виде длительного лишения свободы.

С того момента, Мырзахметов, якобы, не выплатил долги, и на официальном сайте реестра должников Министерства юстиции "висят" пять исполнительных производств на его имя за 2021 и 2022 годы на общую сумму 4,3 миллиарда тенге. А судебные исполнители умышленно не принимают меры по взысканию и даже выпускают должника за границу.

"На данный момент, более сотни студентов алматинских вузов оказались в критической ситуации из-за проблем с жильём. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В Казахстане студентам не хватает мест в общежитиях! Первого сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу сказал, что все изъятые у коррупционеров средства должны идти на строительство школ. Мы, студенты и родители Казахстана, требуем взыскать долг государству в размере 4,3 миллиарда тенге по решению суда с бывшего чиновника Аблая Мырзахметова, и на эти деньги построить общежития для студентов!", — написал автор петиции Сакен Жусупов.

Напомним, Аблай Мырзахметов возглавлял Национальную палату предпринимателей "Атамекен" с 2013 по 2022 годы.