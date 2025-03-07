Казус со строительством жилья случился в Уральске. Застройщик возвёл новую многоэтажку, заселил жильцов. Но людям запретили пользоваться канализацией. Им не открыли лицевые счета для оплаты за эту услугу. Причина - система не принята в эксплуатацию. Местный водоканал потребовал приобрести специальное оборудование. Теперь владельцам квартир придётся сливать отходы в выгребной септик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"На воду разрешение есть. Нет разрешения на техусловия. Но как может одна организация воду давать, а канализацию не давать? Где логика? Они репрессируют нашего застройщика, а мы страдаем!" - возмущена жительница новостройки Саным Агайбаева.

Люди устали обивать пороги разных инстанций, дело дошло до суда. Фемида признала незаконным использование застройщиком всех инженерных сетей. И наложила на него штраф. Теперь строители должны демонтировать канализацию и установить выгребной септик.

Владелец стройкомпании попытался обжаловать это решение.

"В "Батыс су арнасы" включают в законные требования технических условий приобретение оборудования, они навязывают и обязывают застройщика, даже физических лиц и коммерческие объекты, всех заставляют покупать какое-либо оборудование. Меня попросили, чтобы я купил им насос, который обслуживает условно весь микрорайон", - рассказал застройщик Нуржан Боранкулов.

Это требование законно, уверяет директор водоканала. Мера, прописанная в документе, необходима из-за увеличения нагрузки на сети, воды не хватает, канализация переполняется. 10 компаний-застройщиков уже приобрели оборудование для развития водопроводной системы города. И есть результаты - аварийность снизилась на 20%, на два с половиной миллиона кубических метров увеличился объём реализации воды.

"Если он строится, почему тогда не принимает участие в развитии городской системы водоснабжения и водоотведения. Тем более мы же не заставляем его многомиллионные затраты нести. Он говорит 30-40 миллионов... Не знаю, откуда эта сумма взята. Где он такое оборудование нашёл. Конкретно оборудование, которое там прописано, цена вопроса - 300-400 тысяч тенге. Я считаю, что человек, который на пол миллиарда продал квартиры, не обеднеет", - заявил директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.

Быть или не быть канализации в доме - теперь зависит от решения суда. Ближайшее заседание состоится в середине марта.