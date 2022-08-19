"Построила дом, покупала дорогие авто". За хищение осуждена экс-бухгалтер онкодиспансера Алматы

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В Алматы осуждена бывший бухгалтер регионального онкологического диспансера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Медеуского района города.

Обвиняемая признана виновной в хищении бюджетных средств путём безвозмездного присвоения и растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере (статья 189 часть 4 пункт 2 УК РК).

"С января 2012 года по 2015 год М., выполняя обязанности главного бухгалтера и имея доступ к электронной системе по расчетному счёту предприятия, осуществляла необоснованные перечисления бюджетных денег на счета третьих лиц, которые в последующем ею обналичивались. Причинённый ущерб ГКП на ПХВ "Алматинский региональный онкологический диспансер" составил свыше 53 миллионов тенге. Установлено, что на похищенные деньги подсудимая М. приобрела земельный участок, на котором построила жилой дом и покупала дорогие автомашины", - отмечается в пресс-релизе.

Подсудимая полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась.

При определении вида и размера наказания суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, - полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

Обвиняемой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет с конфискацией имущества, добытого преступным путём. Приговор не вступил в законную силу.