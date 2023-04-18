Построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам в Актобе

Фото: astanatv.kz

Люди жалуются, что подвал покрылся глубокими трещинами, аквартиры на верхних этажах заливает даже при небольших осадках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на astana.tv.

Два дома в микрорайоне Есет-батыра построили в 2019 году по госпрограмме "Нурлы жол". Квартиры в нем получили многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Но спустя 4 года фундамент дал сильную осадку. Люди боятся, что многоэтажкарухнет.

"Дом неправильно построили, фундамент разрушается, крыша течёт. Очень плохие условия! Кирпичи сверху падают! Я на первом этаже живу, даже спать боюсь, вдруг что-то обрушится", - говорит жительница Актобе Гульнар Базарова.

Новостройки уже претендуют на статус аварийного жилья. Чиновники говорят: привлечь к ответу застройщика будет сложно, уже вышел гарантийный срок. Сейчас здание обследуют специалисты, а пока на опасные участки установили специальные маячки.