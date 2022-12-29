"Построение справедливого Казахстана". Главные поручения Токаева в 2022 году

Фото: akorda.kz

В уходящем 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев давал много поручений исполнительной власти в целях системного развития страны, передаёт Baigenews.kz.

Вспомним главные из них.

Январь. Первые в 2022 году поручения были связаны с обеспечением безопасности во время январских беспорядков. Так, на заседании контртеррористического штаба Токаев поручил установить и наказать виновных в организации беспорядков, обеспечить полное уничтожение боевиков, определить степень вины всех задержанных во время беспорядков и установить точное количество погибших среди гражданского населения.

События кантара повлекли за собой новые задачи и решения. В середине января глава государства в ходе выступления на заседании мажилиса, поручил усилить оснащённость силовых структур и армии.

"Хочу остановиться на такой стратегической задаче как кардинальная реорганизация обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели — максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба", — сказал Токаев.

После чего поручил сократить утильсбор, а заодно и функции оператора РОП.

"Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором компанией "Оператор РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как положено", — подчеркнул Токаев.

Он также велел правительству разработать программу действий на 2022 год и навести порядок на границе с Китаем.

"Сегодня мы назначили нового премьера-министра. Поставили ряд конкретных задач. Я поручаю премьеру-министру в течение трёх недель подготовить программу действий правительства на 2022 год.", — сказал Токаев. "Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", — отметил президент.

21-го января на встрече с предпринимателями президент поставил задачу реформировать фонд "Самрук-Казына".

"Непрозрачность, назначение политически значимых людей, неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершённость масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание. Этот список вопросов приводит к возмущению общества, как, впрочем и факт, что до настоящего времени мы не могли построить настоящую реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были построены еще в советское время. В то время, как соседний Узбекистан умудрился построить два-три завода, как говорится, с нуля, на которые приятно посмотреть. Роль совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования — уйдёт в небытие, а вместе с ним и сам фонд", — сказал тогда глава государства.

Он высказался и о необходимости перезагрузки государственно-частного партнерства.

"Ещё одним направлением для привлечения в страну инвестиций должна стать перезагрузка государственно-частного партнерства. Сегодня этот механизм по существу стал инструментом обхода процедур государственных закупок. На бюджет перекладываются все предпринимательские риски. Необоснованно предоставляются сверхльготы и сверхмаржинальность. Обязанности, гарантии, риски и доходы должны сбалансированно распределяться между инициаторами и государством".

Был им затронут и вопрос ухода от уплаты налогов.

"Уплата налогов крупными компаниями, как вы понимаете, песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов, и они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Я поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами. В противном случае — жёсткие меры. И тогда, как говорится в детской присказке, "Кто не спрятался — я не виноват".

Ещё одним поручение было разобраться с искусственно созданными монополиями на различных рынках:

"Честная конкуренция. Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин "откупщики" — частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции. Следует проанализировать все ранее принятые решения подобного рода и принять меры по их отмене".

Правительству также было поручено провести ревизию месторождений республики, чтобы в дальнейшем привлечь зарубежных и отечественных инвесторов.

28-го января на внеочередном XXI съезде Nur Otan глава государства поставил задачу провести ревизию исполнения предвыборных обещаний партии. Он отметил, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объёме будут выполнены предвыборные обещания, а также заявил о важности работы с молодёжью.

"Моё убеждение: лучше не выдавать на гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше. Поэтому партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит".

Февраль. В начале месяца на совещании по вопросам противодействия коррупции президент поручил усилить борьбу с коррупцией и пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе.

"Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев идут процедуры выбора поставщика, но всё равно нет ни качества, ни добропорядочности. В общем, разные схемы применяются, какие-то изменения имеют место, но на самом деле, по сути, ничего не происходит. Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер", — сказал Токаев.

Выступая на заседании правительства 8 февраля, глава государства велел принять меры, чтобы банки стремились кредитовать бизнес, а также кратно увеличить налог на майнинг.

"Массовых рабочих мест не создается, продукции как таковой нет вообще. При этом данная сфера потребляет электроэнергию как несколько областей. Причём отдельные недобросовестные майнеры откровенно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. Самое главное — исчерпывая прошлые ресурсы, эти дельцы монетизируют в других юрисдикциях. Прошу АФМ детально разобраться в данной ситуации. Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности", — сказал он.

Глава государства также распорядился разобраться с неоправданными комиссиями и тарифами .

Ещё одним важным поручением стала разработка предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретённых там активов. Правительству дали два месяца, чтобы предоставить свои предложения для выполнения этой задачи.

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В середине месяца Токаев дал целый ряд поручений. Сначала он отметил важность обеспечения прозрачности выборного процесса. Затем возложил задачу по обеспечению боеготовности Вооруженных сил на требуемом уровне. После чего поручил главе МИИР заняться демонополизацией строительной отрасли РК.

А на внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов Токаев высказался о необходимости усовершенствования подходов к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным.

"Подтверждаем — наше налоговое законодательство будет совершенствоваться. Основными постулатами станут принципы стабильности и простоты с учётом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. В то же время я понимаю требования и просьбы инвесторов в отношении стабильности налогового режима. Задача, которая стоит перед правительством, не увлекаться изменением налогового законодательства, подходить к этому вопросу абсолютно вдумчиво с тем, чтобы налоговый режим сохранял свою стабильность и предсказуемость", — считает казахстанский лидер.

В конце зимы на представлении нового министра внутренних дел Токаев обратил особое внимание на необходимость обеспечения законности, соблюдения прав граждан в ходе расследования январской трагедии.

"Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жёстко пресекать недозволенные методы расследования", — указал глава государства.

Март. На съезде правящей партии Токаев отметил, что нужно чаще проводить выездные приёмы граждан, встречаться с жителями отдалённых сёл, открывать общественные приёмные на базе крупных первичных партийных организаций, быть более активными в соцсетях. На следующий день он дал ряд поручений по модернизации Вооружённых сил с учётом актуальных угроз военной безопасности, предложил пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск и развивать системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии.

А на совещании с руководством Генеральной прокуратуры Токаев заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления как пытки и жестокое обращение. Надзорному органу было поручено выработать предложения, направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и заключенным.

В связи с военными действиями в Украине, повлёкшими санкции, президент велел провести анализ влияния санкций против России на экономику Казахстана.

Обратил внимание лидер страны и на выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, поручив повысить эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным международным стартам, включая предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

16 марта глава государства велел законодательно прекратить членство в партии президенту страны.

"Сегодня буквально всё замыкается на президенте, и это, я считаю, неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Поэтому долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост её председателя. Сращивание партийных структур с госаппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надёжный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента — прекратить членство в партии на период своих полномочий", — сказал он на совместном заседании палат парламента.

Президент также поставил задачу правительству и акимам принять комплекс мер по оперативному решению социально-экономических проблем и повышению благосостояния народа.

Апрель. На встрече с министром сельского хозяйства Ерболом Карашукеевым президент поручил усилить контроль за возвратом неиспользуемых земель. Их будут передавать действующим крестьянским хозяйствам.

После нескольких аварий на ТЭЦ глава государства велел разобраться с участившимися ЧП на теплоэнергетических объектах.

Другие апрельские поручения лидера страны касались деятельности агентства "Хабар", реформирования холдинга "Зерде", трансформации партии Amanat и решения проблемы плохих дорог в ЗКО.

Фото Akorda.kz

Май. В мае Токаев поставил ряд задач перед правоохранительными органами. Так, Генеральной прокуратуре нужно было обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства.

"Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры. Сегодня любое зарегистрированное заявление автоматически означает возбуждение уголовного дела. Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причём досудебное расследование может растянуться на долгие месяцы. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов", — сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса.

Глава государства высказался и о нужности усиления конкуренции во всех отраслях:

"Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий".

В день профессионального праздника работников культуры и искусства глава государства велел проработать учреждение звания "Народный артист Казахстана".

Июнь. В начале лета лидер страны обратился к казахстанцам по результатам прошедшего референдума, отметив необходимость пересмотра законодательства, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц.

Призвав не торопиться с переходом на латиницу, глава государства поручил Академии наук разработать специальную работу по новой орфографии казахского языка.

В конце месяца президент дал поручения по созданию благоприятных регуляторных условий для развития комплексной цифровой экосистемы в рамках развития криптовалютного рынка, раннему выявлению организации с признаками финансовых пирамид и изучению опыта Турции по строительству АЭС.

Июль. В июле Токаев поставил перед главой "Казмунайгаза" задачу по своевременной реализации инвестиционных проектов и поддержанию социальной стабильности, а министру торговли и интеграции — по регулированию экспорта продуктов для обеспечения внутреннего рынка.

В середине лета, выступая на заседании правительства, Токаев дал кабмину целый ряд поручений. Сначала он велел утвердить правила формирования баланса ключевых товаров и единой информационной системы мониторинга. Он напомнил, что более двух лет назад уже давал поручение запустить национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров, но правительство "заволокитило его исполнение".

Затем он высказался об усилении защиты интересов предпринимателей.

"Правительству совместно с Генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей. Я жду от правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также внедрению новых подходов к работе", — сказал глава государства.

После чего он вновь подверг критике работу холдинга "Самрук-Казына", поручив подготовить конкретные предложения по реформе квазигосударственного сектора.

"Вместо выстраивания эффективной операционной среды и корпоративного управления "Самрук-Казына" по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную деятельность, кадровую политику портфельных компаний. О каком корпоративном управлении, каком IPO можно говорить в данном случае? Я поручаю АСПИР совместно с правительством и фондом подготовить конкретные предложения по дальнейшей реформе квазигосударственного сектора", — заявил президент.

Лидер страны раскритиковал и ситуацию с падением корпоративного кредитования в банках, поручив Агентству по регулированию финансовых рынков совместно с правительством выработать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики.

"Любой маломальски значимый проект приходится кредитовать либо за счёт государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых организаций. И это при том, что в банках имеется 11 триллионов тенге высоколиквидных активов. Это, по сути, катастрофическая ситуация. Финансовый регулятор отчитывается о принятых мерах в части ослабления пруденциальных нормативов. Однако, как показывают данные, этих мер недостаточно", — заявил президент.

Не оставил без внимания он такие темы как создание условий для передислоцированных в Казахстан российских компаний, цифровизацию МВД и повышение качества обслуживания в детских садах.

Август. В августе Токаев поручил назвать в честь Гейдара Алиева другую улицу.

"Вы знаете, что в своё время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается, и с позиции сегодняшнего дня эта улица выглядит не столь внушительной. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесём название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно", — отметил Токаев в заявлении по итогам переговоров с нынешним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сентябрь. В начале осени президент выступил с Посланием народу Казахстана, на котором дал ряд поручений в разных отраслях социально-экономического развития страны.

По переходу на новую модель государственно-частного партнёрства:

"Cейчас многие проекты стали визитной карточкой некоторых предпринимателей и чиновников. Контракты должны заключаться на открытой и конкурсной основе. С этой целью необходимо принять соответствующий закон".

По разработке эффективной инвестиционной стратегии Единого накопительного пенсионного фонда:

"Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную — до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов".

По тарифам энергетических монополистов и износу сетей:

"В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%".

По нелегальному ввозу автомобилей:

"Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до первого сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, непревышающим 200-250 тысяч тенге".

По недостаточному кредитованию реального сектора экономики:

"Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора".

По нарушениям в сфере дорожного строительства:

"Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 процентов местных дорог. Пусть правительство возьмёт этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат. У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объёмах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально".

По обеспеченностью детей дошкольным образованием:

"Следующий важный вопрос — состояние системы образования, которое играет решающую роль в повышении потенциала нашей страны. Сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Однако сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачены лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет. Подобная ситуация недопустима. Необходимо кардинально решить вопрос с обеспеченностью детскими садами. Вместе с тем нужно принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. Нужно установить чёткие требования к специалистам этой сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку".

По борьбе с наркоманией и наркобизнесом:

"Динамика резко отрицательная: за последние три года объём изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Поэтому необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом".

Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.

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Ещё одним поручением президента стало сохранение казахских пород собак тазы и тобет, этот вопрос перешёл под патронаж Управления делами президента.

Октябрь. В октябре глава государства посетил несколько регионов Казахстана. Так, во время поездки в Павлодарскую область он сделал акцент на газификации региона, орошении земель, обеспеченности жителей чистой водой и восстановлении регулярного авиасообщения по маршруту Павлодар – Астана:

"Правительству нужно в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом. Это станет весомым шагом на пути к полноценной реализации зелёной повестки и реальному устойчивому развитию". "За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза. В предстоящий период необходимо увеличить её в два раза, доведя до 300 тысяч гектаров. Акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу. Поручаю Правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в области. Это очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения. Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию вод Иртыша". "За три года уровень обеспеченности сёл чистой водой вырос с 55 до 94 процентов. В этом году в регионе реализуется 19 таких проектов. Администрация предлагает в следующем году реализовать еще 39 проектов на сумму 14 миллиардов тенге. В связи с этим поручаю правительству выделить средства. В целом, чистая вода должна быть во всех населенных пунктах страны. В прошлогоднем Послании я поручил в течение пяти лет обеспечить 100-процентное водоснабжение городов и сел. Правительство должно взять на особый контроль исполнение этого поручения".

Во время визита в Алматинскую область Токаев поручил повысить финансирование строительства и капремонта жилья, создать Академгородок в Қонаеве, обеспечить все условия инвесторам, желающим открыть новые производства, увеличить пассажирские и грузовые перевозки в Алматинской области, и увеличить количество медицинских учреждений в регионе.

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Посещая Жетсускую область лидер страны велел завершить за два года ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы, решить проблему обмеления озера Балхаш

"Важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять Министерство экологии. Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать всё, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша", — заявил глава государства.

Ноябрь. Продолжая рабоий тур по регионам Токаев поручил восстановить простаивающие производства в Мангистауской области:

"В области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств. Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств. При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более трёх тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю Правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов", - сказал президент.

Он также поставил задачу правительству по выделению необходимых средств на реконструкцию областного центра.

"Отдельно хочу остановиться на вопросе застройки Актау. Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау", - сказал Токаев.

Лидер страны уделил внимание активации мощностей портов Актау и Курык для увеличения пропускных способностей и доведения объёмов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год и строительству трасс:

"Большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог. В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы "Бейнеу – Шалкар". Работа идёт очень медленно. Правительству требуется серьёзно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги. Жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения. Поручаю Правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог "Актау – Форт-Шевченко", "Таушык – Шетпе".

Был поднят вопрос продуктовой инфляции из-за перекупщиков.

"Необходимо устранить всех лишних посредников, влияющих на конечную стоимость продовольствия. Важной задачей является увеличение числа складов для хранения продуктов питания. Сейчас ведётся строительство оптово-распределительного центра, все работы должны быть завершены в срок. Акимату следует предоставить частным инвесторам площадки с необходимой инфраструктурой для строительства новых продовольственных складов. Для стимулирования агропромышленного комплекса мы ввели практику форвардного финансирования сельхозпроизводителей. Используя этот инструмент, социально-предпринимательская корпорация области может заблаговременно заключить контракты с фермерами других регионов на поставки необходимой продукции", - сказал президент.

Ещё одним важным вопросом стало опустынивание Мангистау, массовая гибель тюленей на побережье Каспия и ухудшение экологической обстановки:

"Уникальная достопримечательность Мангистауской области – искусственное озеро Караколь. Здесь останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например, розовые фламинго. Между тем экологи отмечают, что озеро стало мелеть. Высказываются мнения, что это связано со строительством автомобильного моста через канал Шора. Есть разные пути решения данной проблемы. Правительству необходимо тщательно изучить вопрос".

"Жители области всё чаще поднимают вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами. В частности, поступают жалобы на предприятия "КазАзот", "МАЭК-Казатомпром", CASPI BITUM, "Мангистаумунайгаз". При этом накладываемые штрафы не всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу. Все эти компании брали на себя соответствующие обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками. Поэтому Министерству экологии необходимо взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса", - заявил глава государства.

Фото Akorda.kz

В Атыруской области правительству было поручено обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ и ускорение модернизации системы водоснабжения:

"Следует ускорить подключение двух новых фильтрующих станций. Нужно ускорить запланированную реконструкцию водовода "Астрахань – Мангистау", износ которого достиг 80 процентов. Вместе с тем правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги. Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трёх каналов. Необходимы ресурсы на восстановление ещё одиннадцати. Поручаю правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года", — подчеркнул президент.

Был поднят вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области

"Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ. На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю Правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач", - сказал лидер страны.

Прибыв в Алматы Токаев поручил акимату города решить вопрос высоких арендных цен на жильё и строить не менее трёх оздоровительных комплексов в год.

После аварии на ТЭЦ Экибастуза президент велел рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергоактивов.

Декабрь. В последнем месяце года состоялось расширенное заседание правительства, на котором глава государства дал ряд поручений по обеспечению населения основными видами продуктов питания, по контролю своевременной модернизации энергообъектов, по неэффективной доходности Нацфонда, по проведению системной ревизии законодательных актов и по созданию карты распределения сельхоз земель.

"По моему поручению возвращено в государственную собственность около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель, в основном пастбищ. Теперь Правительству совместно с акиматами регионов следует создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В самом конце года глава государства рассказал о задачах правительства и нацбанка в предстоящем году. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики.

"Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее четырёх процентов, а в номинальном исчислении, впервые в истории, он должен превысить 250 миллиардов долларов. Также, непростой задачей, которую Национальный банк и правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьёт по наименее защищённым гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции", - сказал Токаев.

Лидер Казахстана снова акцентировал внимание на создании новых производств и качественных рабочих мест, особенно для молодёжи, а также на недопущении кризисных ситуаций в сферах образования и здравоохранения. По мнению президента все эти преобразования должны состояться через общенациональный диалог.

"Развитие страны невозможно без активного участия граждан. Это – аксиома. При этом и наши граждане должны нести ответственность перед своей страной. В обществе закон должен быть на первом месте. Обеспечение законности и правопорядка в обществе являются залогом стабильности государства. Стабильность – залог развития и процветания Казахстана. Эта и определяющая роль в регионе. Наша главная цель – построение Справедливого Казахстана", - сказал он.

Фото пресс-службы президента Республики Казахстан