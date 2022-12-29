Лента новостей
- Олжас Сулейменов, Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили госстипендии в Казахстане 20:18 91
- "Построение справедливого Казахстана". Главные поручения Токаева в 2022 году 20:00 155
- "Вспоминаю всё, как страшный сон" - врач о январских событиях 19:42 183
- Спецоперация: киберполицейскими Казахстана и Украины ликвидирован сall-центр мошенников 18:58 265
- Нужно всячески помогать бизнесу запускать новые совместные проекты - Смаилов о сотрудничестве с Узбекистаном 18:24 260
- Вымогал 1,6 миллиона тенге: жителя Мангистауской области задержали 17:44 271
- Пьяный мужчина поджёг автомобиль своей знакомой 17:20 351
- Как будут ходить автобусы в Астане 1-3 января 17:07 787
- Они чувствуют себя ответственными за светлое будущее своей страны - докфильм вышел на El.kz 16:54 297
- Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру 16:16 325
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 16:03 693
- Токаев сменил командующих Силами воздушной и противовоздушной обороны Казахстана 15:53 674
- Подростка с ружьем задержали полицейские Павлодара 15:46 513
- 15 суток ареста грозит водителям за выезд на закрытые из-за непогоды трассы в Казахстане 15:32 359
- Услуги детских центров развития заметно подорожали в Казахстане 15:11 337
- В деле Сатыбалды расследуют новые эпизоды 15:11 1212
- Глава государства принял председателя Конституционного суда 15:04 321
- Посол РК во Франции Гульсара Арыстанкулова назначена на новую должность 14:58 677
- Чиновников будут штрафовать и увольнять за разницу между доходами и расходами 14:26 699
- Арестована руководитель отдела образования в СКО 14:15 517
- Зарплаты военнослужащих в 2023 году увеличат на 60 процентов 14:10 1746
- Возраст молодежи, безопасность и порядок - парламент принял 79 законов в 2022 году 13:50 345
- Президент рассказал о задачах правительства и Нацбанка в предстоящем году 13:47 416
- Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве в начале 2023 года 13:37 601
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 13:16 395
- Артур Ластаев назначен Уполномоченным по правам человека 13:07 366
- Совет доноров создан при фонде "Қазақстан халқына" 13:03 316
- Как будут работать ЦОНы в праздничные дни 12:41 488
- Какие квартиры чаще всего искали в Казахстане в 2022 году, рассказали аналитики 12:31 506
- "Мы несём ответственность" - в Минобороны прокомментировали инциденты с гибелью военнослужащих 12:09 314
- Единый платеж с заработной платы работников: кто будет платить и для чего он нужен 11:51 413
- Сенат принял законопроект о банкротстве физических лиц 11:50 461
- Президент Казахстана рассказал об изменениях в судебной системе 11:44 475
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 11:28 487
- Как в Казахстане повышают боевую готовность Вооруженных сил, рассказали в Минобороны 11:27 561
- В собственность государства вернули 11 ключевых компаний - правительство РК 11:27 538
- Водитель школьного автобуса погиб в ДТП в Актюбинской области 11:22 779
- Вылетающим казахстанцам рекомендуют воспользоваться онлайн-регистрацией 11:15 335
- Рост цен на продукты стал острой проблемой 2022 года - правительство РК 11:03 447
- В Минтруда назвали топ-25 профессий, которые будут востребованы в ближайшие восемь лет 10:58 522
- Какие работники будут востребованы в Казахстане 10:30 572
- Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда 10:25 714
- Границы города Косшы закрепили законодательно 10:20 365
- Нурлан Курмалаев стал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана 09:56 467
- Нацбанк выпустил сувенирный блистер монет "Сакский стиль" 09:41 333
- Токаев поздравил шахматистку Динару Садуакасову с серебряной медалью на ЧМ 09:12 504
- Qazaq Air возобновит авиасообщение Алматы - Кызылорда в январе 09:05 518
- 263 казахстанца заразились COVID-19 за сутки, один скончался 08:41 383
- Штормовое предупреждение объявлено в 10 городах Казахстана 08:30 730
- Несколько домов в Павлодаре остались без воды 07:59 344
- Ещё одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана 07:41 750
- "Власть нас не замечает": известный спортсмен из Актау обратился к чиновникам 06:31 433
- Пермского стрелка приговорили к пожизненному заключению 05:29 960
- В Туркестанской области жители сразу трех сел жалуются на постоянные скачки напряжения в сети 04:48 406
- Павлодарский спасатель вне смены эвакуировал четерых человек из пожара 03:12 411
- Многоэтажки и частные дома временно отключат от тепла в Экибастузе 02:46 603
- Слой черной пыли круглый год покрывает микрорайон Караганды 01:34 631
- Карлсен в четвертый раз выиграл ЧМ по быстрым шахматам 00:22 503
- Землетрясение произошло близ Алматы 28.12.2022 1222
- Как в столице отметят Новый год 28.12.2022 520
- "Барыс" победно завершил последний матч 2022 года 28.12.2022 676
- В МИД Казахстана обсудили нераспространение оружия массового уничтожения 28.12.2022 469
- Техничка из Арыси выиграла Bentley в конкурсе в соцсети 28.12.2022 3857
- Динара Садуакасова выиграла медаль чемпионата мира по рапиду 28.12.2022 641
- Как будут встречать Новый год в Алматы 28.12.2022 539
- Четырехлетний мальчик пропал в Актобе 28.12.2022 823
- В КТЖ прокомментировали задержание Антикором главы филиала компании "Пассажирские перевозки" 28.12.2022 757
- Участок трассы Алматы-Екатеринбург перекрыли из-за гололёда 28.12.2022 639
- Зачем вводят таможенную пошлину на вывоз семян подсолнечника из Казахстана 28.12.2022 636
- Журналист Михаил Козачков останется под стражей, суд отказал адвокатам в жалобах 28.12.2022 685
- Почему Казахстан выступил против осуждения России в ООН, ответили в МИД 28.12.2022 5087
- Токаеву представили меры по ограничению закредитованности населения 28.12.2022 718
- Цифровой банк профессионалов дорожной отрасли появится в Казахстане 28.12.2022 617
- Компенсация по депозитам: банки приняли заявления почти на 300 миллиардов тенге 28.12.2022 518
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 2392
- Эдуард Полетаев: 2022 год был переломным для Казахстана 28.12.2022 500
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 685
- Люксовые авто и недвижимость на 600 миллиардов тенге забрали у коррупционеров в Казахстане 28.12.2022 595
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 3202
- Более 100 казахстанцев бесплатно обучили швейному делу, кулинарии и маркетингу 28.12.2022 557
"Построение справедливого Казахстана". Главные поручения Токаева в 2022 году
В уходящем 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев давал много поручений исполнительной власти в целях системного развития страны, передаёт Baigenews.kz.
Вспомним главные из них.
Январь. Первые в 2022 году поручения были связаны с обеспечением безопасности во время январских беспорядков. Так, на заседании контртеррористического штаба Токаев поручил установить и наказать виновных в организации беспорядков, обеспечить полное уничтожение боевиков, определить степень вины всех задержанных во время беспорядков и установить точное количество погибших среди гражданского населения.
События кантара повлекли за собой новые задачи и решения. В середине января глава государства в ходе выступления на заседании мажилиса, поручил усилить оснащённость силовых структур и армии.
"Хочу остановиться на такой стратегической задаче как кардинальная реорганизация обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели — максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба", — сказал Токаев.
После чего поручил сократить утильсбор, а заодно и функции оператора РОП.
"Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором компанией "Оператор РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как положено", — подчеркнул Токаев.
Он также велел правительству разработать программу действий на 2022 год и навести порядок на границе с Китаем.
"Сегодня мы назначили нового премьера-министра. Поставили ряд конкретных задач. Я поручаю премьеру-министру в течение трёх недель подготовить программу действий правительства на 2022 год.", — сказал Токаев.
"Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", — отметил президент.
21-го января на встрече с предпринимателями президент поставил задачу реформировать фонд "Самрук-Казына".
"Непрозрачность, назначение политически значимых людей, неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершённость масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание. Этот список вопросов приводит к возмущению общества, как, впрочем и факт, что до настоящего времени мы не могли построить настоящую реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были построены еще в советское время. В то время, как соседний Узбекистан умудрился построить два-три завода, как говорится, с нуля, на которые приятно посмотреть. Роль совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования — уйдёт в небытие, а вместе с ним и сам фонд", — сказал тогда глава государства.
Он высказался и о необходимости перезагрузки государственно-частного партнерства.
"Ещё одним направлением для привлечения в страну инвестиций должна стать перезагрузка государственно-частного партнерства. Сегодня этот механизм по существу стал инструментом обхода процедур государственных закупок. На бюджет перекладываются все предпринимательские риски. Необоснованно предоставляются сверхльготы и сверхмаржинальность. Обязанности, гарантии, риски и доходы должны сбалансированно распределяться между инициаторами и государством".
Был им затронут и вопрос ухода от уплаты налогов.
"Уплата налогов крупными компаниями, как вы понимаете, песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов, и они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Я поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами. В противном случае — жёсткие меры. И тогда, как говорится в детской присказке, "Кто не спрятался — я не виноват".
Ещё одним поручение было разобраться с искусственно созданными монополиями на различных рынках:
"Честная конкуренция. Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин "откупщики" — частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции. Следует проанализировать все ранее принятые решения подобного рода и принять меры по их отмене".
Правительству также было поручено провести ревизию месторождений республики, чтобы в дальнейшем привлечь зарубежных и отечественных инвесторов.
28-го января на внеочередном XXI съезде Nur Otan глава государства поставил задачу провести ревизию исполнения предвыборных обещаний партии. Он отметил, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объёме будут выполнены предвыборные обещания, а также заявил о важности работы с молодёжью.
"Моё убеждение: лучше не выдавать на гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше. Поэтому партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит".
Февраль. В начале месяца на совещании по вопросам противодействия коррупции президент поручил усилить борьбу с коррупцией и пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе.
"Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев идут процедуры выбора поставщика, но всё равно нет ни качества, ни добропорядочности. В общем, разные схемы применяются, какие-то изменения имеют место, но на самом деле, по сути, ничего не происходит. Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер", — сказал Токаев.
Выступая на заседании правительства 8 февраля, глава государства велел принять меры, чтобы банки стремились кредитовать бизнес, а также кратно увеличить налог на майнинг.
"Массовых рабочих мест не создается, продукции как таковой нет вообще. При этом данная сфера потребляет электроэнергию как несколько областей. Причём отдельные недобросовестные майнеры откровенно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. Самое главное — исчерпывая прошлые ресурсы, эти дельцы монетизируют в других юрисдикциях. Прошу АФМ детально разобраться в данной ситуации. Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности", — сказал он.
Глава государства также распорядился разобраться с неоправданными комиссиями и тарифами .
Ещё одним важным поручением стала разработка предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретённых там активов. Правительству дали два месяца, чтобы предоставить свои предложения для выполнения этой задачи.
Фото Akorda.kz
В середине месяца Токаев дал целый ряд поручений. Сначала он отметил важность обеспечения прозрачности выборного процесса. Затем возложил задачу по обеспечению боеготовности Вооруженных сил на требуемом уровне. После чего поручил главе МИИР заняться демонополизацией строительной отрасли РК.
А на внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов Токаев высказался о необходимости усовершенствования подходов к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным.
"Подтверждаем — наше налоговое законодательство будет совершенствоваться. Основными постулатами станут принципы стабильности и простоты с учётом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. В то же время я понимаю требования и просьбы инвесторов в отношении стабильности налогового режима. Задача, которая стоит перед правительством, не увлекаться изменением налогового законодательства, подходить к этому вопросу абсолютно вдумчиво с тем, чтобы налоговый режим сохранял свою стабильность и предсказуемость", — считает казахстанский лидер.
В конце зимы на представлении нового министра внутренних дел Токаев обратил особое внимание на необходимость обеспечения законности, соблюдения прав граждан в ходе расследования январской трагедии.
"Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жёстко пресекать недозволенные методы расследования", — указал глава государства.
Март. На съезде правящей партии Токаев отметил, что нужно чаще проводить выездные приёмы граждан, встречаться с жителями отдалённых сёл, открывать общественные приёмные на базе крупных первичных партийных организаций, быть более активными в соцсетях. На следующий день он дал ряд поручений по модернизации Вооружённых сил с учётом актуальных угроз военной безопасности, предложил пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск и развивать системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии.
А на совещании с руководством Генеральной прокуратуры Токаев заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления как пытки и жестокое обращение. Надзорному органу было поручено выработать предложения, направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и заключенным.
В связи с военными действиями в Украине, повлёкшими санкции, президент велел провести анализ влияния санкций против России на экономику Казахстана.
Обратил внимание лидер страны и на выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, поручив повысить эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным международным стартам, включая предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
16 марта глава государства велел законодательно прекратить членство в партии президенту страны.
"Сегодня буквально всё замыкается на президенте, и это, я считаю, неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Поэтому долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост её председателя. Сращивание партийных структур с госаппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надёжный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента — прекратить членство в партии на период своих полномочий", — сказал он на совместном заседании палат парламента.
Президент также поставил задачу правительству и акимам принять комплекс мер по оперативному решению социально-экономических проблем и повышению благосостояния народа.
Апрель. На встрече с министром сельского хозяйства Ерболом Карашукеевым президент поручил усилить контроль за возвратом неиспользуемых земель. Их будут передавать действующим крестьянским хозяйствам.
После нескольких аварий на ТЭЦ глава государства велел разобраться с участившимися ЧП на теплоэнергетических объектах.
Другие апрельские поручения лидера страны касались деятельности агентства "Хабар", реформирования холдинга "Зерде", трансформации партии Amanat и решения проблемы плохих дорог в ЗКО.
Фото Akorda.kz
Май. В мае Токаев поставил ряд задач перед правоохранительными органами. Так, Генеральной прокуратуре нужно было обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства.
"Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры. Сегодня любое зарегистрированное заявление автоматически означает возбуждение уголовного дела. Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причём досудебное расследование может растянуться на долгие месяцы. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов", — сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса.
Глава государства высказался и о нужности усиления конкуренции во всех отраслях:
"Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий".
В день профессионального праздника работников культуры и искусства глава государства велел проработать учреждение звания "Народный артист Казахстана".
Июнь. В начале лета лидер страны обратился к казахстанцам по результатам прошедшего референдума, отметив необходимость пересмотра законодательства, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц.
Призвав не торопиться с переходом на латиницу, глава государства поручил Академии наук разработать специальную работу по новой орфографии казахского языка.
В конце месяца президент дал поручения по созданию благоприятных регуляторных условий для развития комплексной цифровой экосистемы в рамках развития криптовалютного рынка, раннему выявлению организации с признаками финансовых пирамид и изучению опыта Турции по строительству АЭС.
Июль. В июле Токаев поставил перед главой "Казмунайгаза" задачу по своевременной реализации инвестиционных проектов и поддержанию социальной стабильности, а министру торговли и интеграции — по регулированию экспорта продуктов для обеспечения внутреннего рынка.
В середине лета, выступая на заседании правительства, Токаев дал кабмину целый ряд поручений. Сначала он велел утвердить правила формирования баланса ключевых товаров и единой информационной системы мониторинга. Он напомнил, что более двух лет назад уже давал поручение запустить национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров, но правительство "заволокитило его исполнение".
Затем он высказался об усилении защиты интересов предпринимателей.
"Правительству совместно с Генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей. Я жду от правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также внедрению новых подходов к работе", — сказал глава государства.
После чего он вновь подверг критике работу холдинга "Самрук-Казына", поручив подготовить конкретные предложения по реформе квазигосударственного сектора.
"Вместо выстраивания эффективной операционной среды и корпоративного управления "Самрук-Казына" по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную деятельность, кадровую политику портфельных компаний. О каком корпоративном управлении, каком IPO можно говорить в данном случае? Я поручаю АСПИР совместно с правительством и фондом подготовить конкретные предложения по дальнейшей реформе квазигосударственного сектора", — заявил президент.
Лидер страны раскритиковал и ситуацию с падением корпоративного кредитования в банках, поручив Агентству по регулированию финансовых рынков совместно с правительством выработать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики.
"Любой маломальски значимый проект приходится кредитовать либо за счёт государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых организаций. И это при том, что в банках имеется 11 триллионов тенге высоколиквидных активов. Это, по сути, катастрофическая ситуация. Финансовый регулятор отчитывается о принятых мерах в части ослабления пруденциальных нормативов. Однако, как показывают данные, этих мер недостаточно", — заявил президент.
Не оставил без внимания он такие темы как создание условий для передислоцированных в Казахстан российских компаний, цифровизацию МВД и повышение качества обслуживания в детских садах.
Август. В августе Токаев поручил назвать в честь Гейдара Алиева другую улицу.
"Вы знаете, что в своё время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается, и с позиции сегодняшнего дня эта улица выглядит не столь внушительной. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесём название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно", — отметил Токаев в заявлении по итогам переговоров с нынешним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Сентябрь. В начале осени президент выступил с Посланием народу Казахстана, на котором дал ряд поручений в разных отраслях социально-экономического развития страны.
По переходу на новую модель государственно-частного партнёрства:
"Cейчас многие проекты стали визитной карточкой некоторых предпринимателей и чиновников. Контракты должны заключаться на открытой и конкурсной основе. С этой целью необходимо принять соответствующий закон".
По разработке эффективной инвестиционной стратегии Единого накопительного пенсионного фонда:
"Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную — до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов".
По тарифам энергетических монополистов и износу сетей:
"В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%".
По нелегальному ввозу автомобилей:
"Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до первого сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, непревышающим 200-250 тысяч тенге".
По недостаточному кредитованию реального сектора экономики:
"Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора".
По нарушениям в сфере дорожного строительства:
"Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 процентов местных дорог. Пусть правительство возьмёт этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат. У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объёмах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально".
По обеспеченностью детей дошкольным образованием:
"Следующий важный вопрос — состояние системы образования, которое играет решающую роль в повышении потенциала нашей страны. Сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Однако сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачены лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет. Подобная ситуация недопустима. Необходимо кардинально решить вопрос с обеспеченностью детскими садами. Вместе с тем нужно принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. Нужно установить чёткие требования к специалистам этой сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку".
По борьбе с наркоманией и наркобизнесом:
"Динамика резко отрицательная: за последние три года объём изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Поэтому необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом".
Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.
Фото Akorda.kz
Ещё одним поручением президента стало сохранение казахских пород собак тазы и тобет, этот вопрос перешёл под патронаж Управления делами президента.
Октябрь. В октябре глава государства посетил несколько регионов Казахстана. Так, во время поездки в Павлодарскую область он сделал акцент на газификации региона, орошении земель, обеспеченности жителей чистой водой и восстановлении регулярного авиасообщения по маршруту Павлодар – Астана:
"Правительству нужно в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом. Это станет весомым шагом на пути к полноценной реализации зелёной повестки и реальному устойчивому развитию".
"За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза. В предстоящий период необходимо увеличить её в два раза, доведя до 300 тысяч гектаров. Акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу. Поручаю Правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в области. Это очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения. Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию вод Иртыша".
"За три года уровень обеспеченности сёл чистой водой вырос с 55 до 94 процентов. В этом году в регионе реализуется 19 таких проектов. Администрация предлагает в следующем году реализовать еще 39 проектов на сумму 14 миллиардов тенге. В связи с этим поручаю правительству выделить средства. В целом, чистая вода должна быть во всех населенных пунктах страны. В прошлогоднем Послании я поручил в течение пяти лет обеспечить 100-процентное водоснабжение городов и сел. Правительство должно взять на особый контроль исполнение этого поручения".
Во время визита в Алматинскую область Токаев поручил повысить финансирование строительства и капремонта жилья, создать Академгородок в Қонаеве, обеспечить все условия инвесторам, желающим открыть новые производства, увеличить пассажирские и грузовые перевозки в Алматинской области, и увеличить количество медицинских учреждений в регионе.
Фото Akorda.kz
Посещая Жетсускую область лидер страны велел завершить за два года ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы, решить проблему обмеления озера Балхаш
"Важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять Министерство экологии. Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать всё, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша", — заявил глава государства.
Ноябрь. Продолжая рабоий тур по регионам Токаев поручил восстановить простаивающие производства в Мангистауской области:
"В области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств. Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств. При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более трёх тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю Правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов", - сказал президент.
Он также поставил задачу правительству по выделению необходимых средств на реконструкцию областного центра.
"Отдельно хочу остановиться на вопросе застройки Актау. Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау", - сказал Токаев.
Лидер страны уделил внимание активации мощностей портов Актау и Курык для увеличения пропускных способностей и доведения объёмов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год и строительству трасс:
"Большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог. В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы "Бейнеу – Шалкар". Работа идёт очень медленно. Правительству требуется серьёзно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги. Жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения. Поручаю Правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог "Актау – Форт-Шевченко", "Таушык – Шетпе".
Был поднят вопрос продуктовой инфляции из-за перекупщиков.
"Необходимо устранить всех лишних посредников, влияющих на конечную стоимость продовольствия. Важной задачей является увеличение числа складов для хранения продуктов питания. Сейчас ведётся строительство оптово-распределительного центра, все работы должны быть завершены в срок. Акимату следует предоставить частным инвесторам площадки с необходимой инфраструктурой для строительства новых продовольственных складов. Для стимулирования агропромышленного комплекса мы ввели практику форвардного финансирования сельхозпроизводителей. Используя этот инструмент, социально-предпринимательская корпорация области может заблаговременно заключить контракты с фермерами других регионов на поставки необходимой продукции", - сказал президент.
Ещё одним важным вопросом стало опустынивание Мангистау, массовая гибель тюленей на побережье Каспия и ухудшение экологической обстановки:
"Уникальная достопримечательность Мангистауской области – искусственное озеро Караколь. Здесь останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например, розовые фламинго. Между тем экологи отмечают, что озеро стало мелеть. Высказываются мнения, что это связано со строительством автомобильного моста через канал Шора. Есть разные пути решения данной проблемы. Правительству необходимо тщательно изучить вопрос".
"Жители области всё чаще поднимают вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами. В частности, поступают жалобы на предприятия "КазАзот", "МАЭК-Казатомпром", CASPI BITUM, "Мангистаумунайгаз". При этом накладываемые штрафы не всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу. Все эти компании брали на себя соответствующие обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками. Поэтому Министерству экологии необходимо взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса", - заявил глава государства.
Фото Akorda.kz
В Атыруской области правительству было поручено обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ и ускорение модернизации системы водоснабжения:
"Следует ускорить подключение двух новых фильтрующих станций. Нужно ускорить запланированную реконструкцию водовода "Астрахань – Мангистау", износ которого достиг 80 процентов. Вместе с тем правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги. Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трёх каналов. Необходимы ресурсы на восстановление ещё одиннадцати. Поручаю правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года", — подчеркнул президент.
Был поднят вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области
"Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ. На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю Правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач", - сказал лидер страны.
Прибыв в Алматы Токаев поручил акимату города решить вопрос высоких арендных цен на жильё и строить не менее трёх оздоровительных комплексов в год.
После аварии на ТЭЦ Экибастуза президент велел рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергоактивов.
Декабрь. В последнем месяце года состоялось расширенное заседание правительства, на котором глава государства дал ряд поручений по обеспечению населения основными видами продуктов питания, по контролю своевременной модернизации энергообъектов, по неэффективной доходности Нацфонда, по проведению системной ревизии законодательных актов и по созданию карты распределения сельхоз земель.
"По моему поручению возвращено в государственную собственность около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель, в основном пастбищ. Теперь Правительству совместно с акиматами регионов следует создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В самом конце года глава государства рассказал о задачах правительства и нацбанка в предстоящем году. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики.
"Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее четырёх процентов, а в номинальном исчислении, впервые в истории, он должен превысить 250 миллиардов долларов. Также, непростой задачей, которую Национальный банк и правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьёт по наименее защищённым гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции", - сказал Токаев.
Лидер Казахстана снова акцентировал внимание на создании новых производств и качественных рабочих мест, особенно для молодёжи, а также на недопущении кризисных ситуаций в сферах образования и здравоохранения. По мнению президента все эти преобразования должны состояться через общенациональный диалог.
"Развитие страны невозможно без активного участия граждан. Это – аксиома. При этом и наши граждане должны нести ответственность перед своей страной. В обществе закон должен быть на первом месте. Обеспечение законности и правопорядка в обществе являются залогом стабильности государства. Стабильность – залог развития и процветания Казахстана. Эта и определяющая роль в регионе. Наша главная цель – построение Справедливого Казахстана", - сказал он.
Фото пресс-службы президента Республики Казахстан
-
Trend news
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 16:03 674
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 13:16 391
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 2363
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 3122
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 20513
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 25872
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1168
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1003
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1025
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 837
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 657
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 1920
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1346
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 103224
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 42982
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61158
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1230
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12650
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6632
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1432
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1794
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45753
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24963
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1996
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2077
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19964
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1686
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7575
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46819
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16593
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3100
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5230
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2764
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3924
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5181
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7939
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3572
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45917
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2933
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3738
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9809
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69595
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13209
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6192
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15831
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19830
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5704
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3262
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36918
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3678
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4544
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48770
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8870
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13180
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5024
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56309
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4195
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22609
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11154
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5605
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4230
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6814
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5828
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4613
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4507
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7343
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4974
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38938
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23008
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11305
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8459
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5425
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31742
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47276
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5488
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20755
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8193
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 13017
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7446
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 6520
-
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 11:28 484
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 684
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1324
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3083
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3123
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3126
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1515
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1431
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1583
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1334
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1481
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1864
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2542
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2326
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2832
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2674
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2581
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3668
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3516
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3878
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4379
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4330
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4547
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4419
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4552
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5180
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5303
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5477
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5608
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5249
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5710
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5442
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5554
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5545
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5702
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5986
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5722
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5920
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6043
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6065
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6262
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6765
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7050
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6815
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7237
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6899
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6956
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6969
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6824
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7260
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7548
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7188
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25535
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7641
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7375
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7355
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12557
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8194
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17118
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15113
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15160
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15890
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14608
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19173
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15771
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17289
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18409
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17852
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15343
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15863
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35053
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16957
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20009
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15954
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17147
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17702
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19218
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17160
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 19184
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18728