Пострадавший во время взрыва газа ребёнок скончался в Атырау
Сегодня, 03:34
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Сегодня, 03:34Сегодня, 03:34
40Фото: ДЧС Атырауской области
В Атырау скончался грудной ребенок, пострадавший во время взрыва газа в частном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Трагедия произошла 2 января в жилом массиве Кокарна. По информации ДЧС, в доме произошёл хлопок газо-воздушной смеси, после чего строение охватил огонь на площади 140 квадратных метров.
Пострадали пять человек — члены одной семьи. Они получили ожоги и были госпитализированы.
3 января скончался глава семьи, 4 января умерла еще одна пострадавшая — 53-летняя женщина, 6 января — четырёхмесячный ребенок.
Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
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