Пострадавший во время взрыва газа ребёнок скончался в Атырау

В Атырау скончался грудной ребенок, пострадавший во время взрыва газа в частном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Трагедия произошла 2 января в жилом массиве Кокарна. По информации ДЧС, в доме произошёл хлопок газо-воздушной смеси, после чего строение охватил огонь на площади 140 квадратных метров.

Пострадали пять человек — члены одной семьи. Они получили ожоги и были госпитализированы.

3 января скончался глава семьи, 4 января умерла еще одна пострадавшая — 53-летняя женщина, 6 января — четырёхмесячный ребенок.

Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.