Пострадавший фельдшер "скорой" рассказал подробности нападения

Сотрудник скорой медицинской помощи, на кторого с ножом напал пьяный астанчанин, поделился подробностями инцидента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Нападение произошло в Астане в ночь с 1 на 2 июня. В 103 позвонила женщина, которая заявила, что она и её муж нуждаются в медпомощи. На вызов приехал 25-летний фельдшер с помощником.

Они обнаружили избитую супружескую пару. Как только медик зашёл в дом, пьяный мужчина приставил к его животу нож, а затем заставил закрыть дверь на ключ, чтобы не вошёл его коллега, вспоминает фельдшер.

"Попросил сидеть, и я сел. И сказал: "Кто они такие, почему меня избили, кто они такие, чтобы избить меня дома". Я успокаивал пациента: "Успокойтесь, всё, я вам помочь приехал". Пациент успокоился и через минуту он обратно с ножом на меня напал. И я рукой держал пациента. Нож упал на землю и я выбросил в следующую комнату. Зажал рукой и потом я тоже его руку держал, и за шею держал, и на земле держал, пока сотрудники 102 не приехали, не отпускал пациента", — рассказал пострадавший.

В это время второй фельдшер, который не успел зайти в дом, вызвал сотрудников полиции.

Стражи порядка задержали 25-летнего дебошира. В отношении него возбудили административное производство. Решением суда нападавшего арестовали на 15 суток.

Молодой фельдшер работает в скорой помощи два года. Говорит, что такое в практике впервые. Но признается: пациенты бывают разные, часто ругаются матом и проявляют агрессию. В прошлом году в столице зафиксировано 15 нападений на медиков. А с начала 2024-го — это уже десятый случай.

По словам заместителя директора станции скорой помощи Боты Садетхан, в 90% случаев нападавшие пациенты находятся в алкогольном опьянении.

"Максимально в таких ситуациях мы физически не защищены. Включаем свои коммуникативные навыки, стараемся успокоить агрессора. Задача — вязаться со старшим врачом на месте и вызвать помощь. На второй день как выходить на работу? Со страхом, со временем это всё забывается и многие такие ситуации в основном до суда не доходят", — отметила заместитель директора по медчасти станции скорой медицинской помощи города Астаны Бота Садетхан.

По её словам, после подобных случаев фельдшеры задумываются над тем, чтобы сменить профессию.

Тем временем в управлении здравоохранения Астаны призвали жителей города проявлять уважение к труду медработников и воздержаться от агрессивных действий в их отношении.