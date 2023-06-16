Пострадавшим в январских событиях бизнесменам Алматы компенсировали 16,2 млрд тенге

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Бизнесменам, чьи предприятия пострадали в январских событиях в Алматы, выплатили компенсации на сумму более 16,2 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"После январских событий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки восстановить деловую активность в Алматы. Акимат, возместил ущерб 1640 пострадавшим предприятиям в сумме 16,2 миллиарда тенге. 95 процентов из них получили выплаты в кратчайшие сроки - до 1 июня текущего года", - сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин в ходе выступления на VI сессии маслихата.

Уточняется, что часть средств была выделена из фонда "Жана Алатау", который помог удовлетворить 636 заявки на 1 294,8 миллиона тенге. А за счёт бюджетных средств было удовлетворено 1 011 заявок на 14 899,5 миллиона тенге.