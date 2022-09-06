Пострадавшим при пожаре семьям акимат Костаная выплатит по 220 000 тенге

Фото: скриншот с видео

По 220 000 тенге единовременной помощи выплатят до 14 сентября четырём семьям, пострадавшим при пожаре в оружейной магазине в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Эти деньги будут выплачены в соответствии с законом через отдел социальной защиты населения, сообщил аким Костаная Марат Жундубаев на встрече с пострадавшими.

Также акимат планирует организовать сбор средств от неравнодушных граждан и организаций через фонд Suiikti Qostanai.

Напомним, пожар в магазине "Оружейная палата" на проспекте Назарбаева начался 3 сентября в 11:20. Позже огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Следом огонь охватил три двухэтажных коттеджа и сарай. Также повреждены шесть автомобилей. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Пострадали семь работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы. Директор магазина 1981 года рождения получил 50 процентов ожогов тела, он находится в тяжёлом состоянии. Его санавиацией доставили в Нур-Султан, сообщает "Наша газета". Мужчина продолжает лечение в одной из многопрофильных больниц столицы.

Местное издание опубликовало видео одного из коттеджей, который фактически полуразрушен в результате пожара.