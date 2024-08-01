Пострадавшим от паводков выдали 4 790 домов и квартир

Правительство РК держит на постоянном контроле работу по поддержке пострадавших от паводков жителей и восстановлению жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

34 068 семьям выплатили единовременную компенсацию в размере 100 МРП. Всего на эти цели было направлено свыше 12,5 млрд тенге. По мере завершения оценки также осуществляются дополнительные выплаты для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. На сегодня 21 800 семей получили соответствующие компенсации на общую сумму 9,9 млрд тенге.

На текущий момент во всех областях полностью завершено обследование и оценка жилых домов и дачных строений. Пострадавшим от паводков казахстанцам выдали 4 790 построенных и выкупленных домов и квартир.

Кроме того, ведутся работы по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 374 заявки субъектов МСБ на общую сумму 5,8 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.