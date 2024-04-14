Пострадавшим от паводков в Костанайской области выплатили более 187 млн тенге

В Костанайской области пострадавшим от паводков выплачено 187 миллионов тенге, сообщил на брифинге в СЦК заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Работа по социальной поддержке пострадавшего населения ведется с первых дней паводка. Выплачено по 828 заявлениям 187 миллионов тенге работа по приему заявлений, и оплате продолжается", — сообщил Ерлан Спанов.

По его словам, на сегодняшний день обследовано 609 домов, 340 из них подлежит восстановлению. После оценки состояния этих домов, владельцам выплатят компенсации ущерба. А жителям 269 домов, которые уже не подлежат восстановлению, предоставят жильё.

"Следующее по значимости направление, особенно для южных регионов области, это компенсация владельцам павшего скота. По данным ветеринарной службы вследствие паводка падёж скота на сегодняшний день составил 976 голов. По 214 головам прошла оплата", — сказал Ерлан Спанов.

Он также добавил, что в регионе повреждено 1414 опор линий электропередач, в том числе 52 высоковольтных. Восстановлено электроснабжение во всех крупных населённых пунктах, 16 маленьких сёл пока остаются без электричества. В настоящее время разработана смета, заготавливается необходимый материал и опоры.

Ранее в МЧС сообщили, что более четырех тысяч домов остаются подтопленными в Казахстане. Сначала паводков в стране спасены 107 119 человек, 38 457 из них — дети. При этом в свои дома уже вернулись 11 674 человека. Между тем, специалистам удалось спасти от подтопления почти три тысячи домов в Кульсары.