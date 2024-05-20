Пострадавшим от паводков аграриям возместят ущерб: утверждены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 17 мая 2024 года утвердил Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.

Прием заявок осуществляется в течение 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.

Граждане и юридические лица, понесшие ущерб в результате ЧС природного характера, в сфере растениеводства подают заявку на возмещение ущерба.



К заявке прилагаются:

копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок.

Комиссия в течение 10 рабочих дней проверяет достоверность данных, осуществляет осмотр земельных участков, обследование посевов с/х культур, пострадавших в результате ЧС природного характера.



Возмещение за павших сельскохозяйственных животных производят при наличии:

павшего с/х животного с идентификационными признаками (ушная бирка, тавро, микрочип);

павшего с/х животного без идентификационных признаков, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

отсутствие местонахождения павшего с/х животного, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных.

Размер возмещения ущерба определяется по рыночной стоимости сельскохозяйственных животных.