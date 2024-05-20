  • 20 Мая, 12:46
  • BAIGENEWS

Пострадавшим от паводков аграриям возместят ущерб: утверждены правила

Сегодня, 09:50
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: pixabay.com

Министр сельского хозяйства приказом от 17 мая 2024 года утвердил Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.

Прием заявок осуществляется в течение 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.

Граждане и юридические лица, понесшие ущерб в результате ЧС природного характера, в сфере растениеводства подают заявку на возмещение ущерба.

К заявке прилагаются:

  • копия идентификационного документа на земельный участок;
  • копия правоустанавливающего документа на земельный участок.

Комиссия в течение 10 рабочих дней проверяет достоверность данных, осуществляет осмотр земельных участков, обследование посевов с/х культур, пострадавших в результате ЧС природного характера.

Возмещение за павших сельскохозяйственных животных производят при наличии:

  • павшего с/х животного с идентификационными признаками (ушная бирка, тавро, микрочип);
  • павшего с/х животного без идентификационных признаков, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных;
  • отсутствие местонахождения павшего с/х животного, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных.

Размер возмещения ущерба определяется по рыночной стоимости сельскохозяйственных животных.

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