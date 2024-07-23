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Пострадавшим от паводка жителям ЗКО вручили ключи ещё от 65 квартир

Сегодня, 15:54
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: baigenews.kz

В Уральске ещё 65 дачников, единственное жильё которых признано непригодным из-за паводка, получили квартиры, приобретённые на спонсорские средства, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии вручения ключей принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

"На сегодня 1 103 дачника в Уральске официально оформили новые квартиры. Сейчас мы вручаем ключи от нового жилья ещё 65 дачникам. Кроме того, в области ведётся строительство 775 жилых домов для граждан, пострадавших от паводка", - сказал Турегалиев.

У жительницы Уральска Маздак Сарсенгалиевой во время весеннего паводка осталось под водой единственное жилье на дачном участке. Спустя три месяца она вошла в свой новый дом.

"Благодаря поддержке государства все трудности остались позади. Выражаем благодарность нашему президенту Касым-Жомарту Токаеву за то, что нас обеспечили жильём. Пусть впереди будут только хорошие события", - сказала она.

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