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пресс-служба акимата Карагандинской области Вчера, 12:51
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Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Пострадавшим из-за вспышки газа темиртауцам восстановят дом

Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с жителями Темиртау, чей дом пострадал из-за вспышки газовоздушной смеси, передает BaigeNews.kz. По информации пресс-службы областного акимата, три компании производят сейчас техническое обследование здания: ТОО "КазМИРР", ТОО "Астана Технадзор" и ТОО "ТрансИнжиниринг".

По словам директора КазМИРРа, дом восстановлению подлежит, подъезд, где случилось ЧП, демонтируют с последующим восстановлением. Сейчас строители начали делать усиление стен. После этого жильцы смогут забрать из квартир личные вещи. Дальнейшие действия будут приняты в зависимости от заключения экспертизы.

"Я хочу обсудить с вами срочные вопросы, которые необходимо решать. Здесь находятся представители компаний, которые проводят обследование. Заключение будет на следующей неделе. После этого мы опять сюда приедем и решим, что делать дальше. Поручил местному акимату все ваши бытовые проблемы решать оперативно", - сообщил Касымбек людям. 

Жителям оказывается необходимая помощь. Сформирована база проживающих во всех 80 квартирах: 155 человек, из которых 12 пожилых, 15 детей в возрасте до 18 лет. Оперативный штаб работает круглосуточно.

Жителей многоэтажки расселили. Временное жильё предоставлено в общежитии Темиртауского политехнического колледжа. Часть разъехалась по родственникам и арендным квартирам. Все затраты акимат Темиртау возместит. Также будет оказана помощь и в восстановлении квартир, отметили в акимате.

Напомним, 16 августа в Темиртау в пятиэтажном доме 5/2 на проспекте Металлургов в результате вспышки газовоздушной смеси в одном из подъездов произошло межэтажное обрушение. Пострадали четыре человека, трое из которых после оказания медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение. Из дома эвакуировано 53 человека, в том числе 7 детей. На месте ЧП был создан оперативный штаб.

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#ЧП #Темиртау #дом обрушился
Вчера, 12:51
397
Журналист

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