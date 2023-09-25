Пострадавших при пожаре в Таразе девушек-строителей прооперировали в Астане

Хирурги Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова в Астане провели сложные операции двум девушкам-строителям, пострадавшим при ремонте в одной из школ Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области. Операции провели заведующий отделением травматологии № 1 Марат Байдарбеков и заведующим отделением травматологии № 5 Ныгмет Мурсалов.

"Общее состояние девушек тяжёлое, тяжесть обусловлена политравмой и объёмом перенесенной операции, в динамике без ухудшений. Интенсивная терапия продолжается. Динамическое наблюдение", — рассказали в управлении здравоохранения Жамбылской области.

Пациентка 2002 года рождения шестые сутки находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы. Ей поставили следующие диагнозы: политравма, сочетанная травма, закрытый осложненный перелом 5 ребра справа со смещением отломков, пристеночный пневмоторакс справа, закрытая травма позвоночника, закрытый перелом тел Л2-Л4 позвонков со смешением, открытый перелом с\3 костей левой голени, закрытый оскольчатый перелом пяточной кости справа, травматический шок 1-2 степени.

У пациентки 2001 года рождения — политравма, сочетанная травма, закрытый перелом таза, взрывной компрессионный перелом второго поясничного позвонка с умеренным сужением позвоночного канала, без повреждения спинного мозга, ушиб в нижних отделах легкого с обеих сторон, закрытый перелом дистального метаэпифиза левой лучевой кости, со смещением слева, 4-5 ребер справа, закрытый перелом боковых масс крестца с обеих сторон, без смещения, закрытый перелом обеих лонных костей слева, с умеренным смещением, открытый перелом левой пяточной кости со смещением, травматический шок 1-2 степени.

ЧП произошло 17 сентября в 00:32 в трёхэтажном здании средней школы №44 Тараза.

Девушки и ещё пять человек подрядной ремонтной бригады ночью красили один из классов, когда вдруг вспыхнул огонь. Кто-то успел убежать через дверь, а двум девушкам-строителям пришлось прыгать из окна третьего этажа.