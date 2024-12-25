Пострадавших при крушении самолёта в Актау россиян доставят в Москву
Об этом сообщили в МЧС РФ.
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Авиация МЧС России доставит из Казахстана в Москву россиян, пострадавших при крушении авиалайнера, передаёт BaigeNews.kz.
Санитарный рейс выполняется по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
"Во время полета пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава России", - сообщили в МЧС РФ.
Спецборт Ил-76 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.
Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
В медицинские учреждения доставлены 29 человек, в том числе двое детей. Всего на борту было более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Стал известен полный список летевших тем рейсом, среди них граждане нескольких стран. Позже спасатели поделились видео с места трагедии.
В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
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