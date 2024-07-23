Пострадавшие в "Крокус сити холле" подали коллективный иск

Коллективное исковое заявление к страховой компании по факту событий в "Крокус сити холл" поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы, передаёт BaigeNews.kz.

Граждане, находившиеся в концертном зале, и родственники погибших в результате трагических событий просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах".

Вопрос о принятии иска судом пока не решён.

Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.

Число жертв достигло 140. Потерпевшими признаны более 1 700 человек.