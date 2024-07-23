Пострадавшие в "Крокус сити холле" подали коллективный иск
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Коллективное исковое заявление к страховой компании по факту событий в "Крокус сити холл" поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы, передаёт BaigeNews.kz.
Граждане, находившиеся в концертном зале, и родственники погибших в результате трагических событий просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах".
Вопрос о принятии иска судом пока не решён.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
Число жертв достигло 140. Потерпевшими признаны более 1 700 человек.
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