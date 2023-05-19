Пострадавшие в ДТП под Актобе юные спортсмены остались без помощи - родители

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Новый поворот приобрела история с пострадавшими в ДТП юными волейболистами в Актобе. Как рассказали их родители, они остались один на один со всеми проблемами. Двое детей после аварии практически стали инвалидами. По словам матерей, обещанную от чиновников помощь не могут дождаться почти полгода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

ДТП произошло в декабре 2022 года и перечеркнуло спортивное будущее ребят. Об играх и соревнованиях по волейболу теперь придётся забыть. Мальчикам буквально приходится заново учиться ходить. Сейчас им оформляют инвалидность. Все затраты по лечению и реабилитации детей несут на себе родители. Они говорят, поддержки так и не дождались. Хотя сразу после ЧП чиновники обещали, что не оставят юных волейболистов в трудной ситуации.

"У ребёнка после аварии одна нога стала короче другой на два с половиной сантиметра. В ноге сейчас стоит штифт, в сентябре его надо снимать. Наши дети стали инвалидами, а спортивное руководство не несёт никакой ответственности. Мы надеемся, что наше обращение увидят выше и окажут нам помощь, а тех, кто допустил такое с нашими детьми, накажут", - сказала мать пострадавшего Бибинур Карибаева.

Как уточнила замруководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева, в феврале дети проходили реабилитацию в центре материнства и детства. Все она "наблюдаются, на занятия ходят, только двое на дому учатся по медицинским показаниям".

Сколько времени понадобится для полного восстановления, не могут сказать даже медики. Как рассказали в управлении здравоохранения, все происходит индивидуально. В зависимости от потребностей, каждому ребенку подбирается программа реабилитации. Все процедуры, уверяют чиновники, проводят за счёт государства.

В управлении спорта Актюбинской области тоже поспешили заверить: в беде юных спортсменов они не бросали и делают всё, что них зависит.

"Мы не сидим сложа руки, ищем способы как им помочь. У нас есть ассоциация спортсменов. Через них организовываем благотворительные турниры и соревнования в помощь пострадавшим детям. Эта ситуация на нашем контроле", - сказал руководитель отдела Управления физкультуры и спорта региона Айбат Ермекбаев.

Больше месяца дело рассматривают в суде. На скамье подсудимых – замдиректора Темирской районной спортшколы. В тот день он находился за рулём машины, в которой дети ехали на соревнования. Подсудимый усадил в свою семиместную машину 11 человек. Как оказалось, в районной ДЮСШ нет собственного автобуса. Впрочем, как и ещё в 29 детских спортшколах области. На 38 ДЮСШ приходится всего 9 автобусов. После трагедии в бюджет заложили средства на покупку транспорта.