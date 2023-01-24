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  • Пострадавшие от пожара таразские предприниматели получат отсрочку по оплате кредитов
dknews.kz Сегодня, 14:54
99
Сегодня, 14:54
99
Фото: dknews.kz

Пострадавшие от пожара таразские предприниматели получат отсрочку по оплате кредитов

В Таразе предприниматели, пострадавшие от пожара, получат отсрочку по оплате кредитов на три месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Специалисты акимата обратились к руководству банков.

Также в качестве помощи на двух городских рынках бизнесменам выделили бесплатные торговые места. В течение трех месяцев они будут платить только за коммунальные услуги. Почти половина реализаторов уже вышли на работу.

Напомним, пожар на рынке "Аксай" произошёл в прошлую пятницу. Горело больше тысячи квадратных метров площади. Причина и материальный ущерб устанавливаются.

Кайрат Исмаил, заместитель акима г.Тараза:

- В настоящее время ведёт следствие городское управление полиции, возбуждено уголовное дело. Предварительный ущерб пока неизвестен. Причина пожара тоже неизвестна, но предварительная - короткое замыкание. Если частное лицо было бы, тогда мы единовременную, социальную помощь оказали бы в размере 200 МРП, однако здесь предприниматели, а согласно закону они сами должны застраховываться через страховые компании.

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#Пожар #Тараз #Кредит #отсрочка
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:54
99
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