Пострадавшие от пожара таразские предприниматели получат отсрочку по оплате кредитов

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В Таразе предприниматели, пострадавшие от пожара, получат отсрочку по оплате кредитов на три месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Специалисты акимата обратились к руководству банков.

Также в качестве помощи на двух городских рынках бизнесменам выделили бесплатные торговые места. В течение трех месяцев они будут платить только за коммунальные услуги. Почти половина реализаторов уже вышли на работу.

Напомним, пожар на рынке "Аксай" произошёл в прошлую пятницу. Горело больше тысячи квадратных метров площади. Причина и материальный ущерб устанавливаются.