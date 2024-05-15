Пострадавшие от паводков жители Кульсары собрались перед зданием акимата

Перед зданием акимата Жылыойского района проходит сбор жителей города Кульсары, по вопросам компенсации пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов проводит разъяснения перед собравшимися о механизме возмещения средств, предоставлении нового жилья.

"В Жылыойском районе из 2 920 затопленных домов от воды очищено 2 906. На сегодняшний день технически обследовано 2 667 жилых помещений, проведена оценка 2 622 единиц жилья. Всего поступило около 3 000 заявок. 3 904 жителей, пострадавших от паводка получили 100-процентные единовременные выплаты. Кроме того, с 289 предпринимателями, имуществу которых был нанесен ущерб, были проведены консультации по возмещению ущерба", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня начнется поэтапное и подомовое ознакомление жителей с итогами технического обследования и оценки.