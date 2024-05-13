Пострадавшие от паводков жители Кокшетау получили ключи от квартир

В Акмолинской области продолжается работа по обеспечению жильём населения, пострадавшего от паводка. Обладателями квартир стали ещё 27 семей из Атбасарского района и 12 семей из Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

Ключи в торжественной обстановке вручил аким региона Марат Ахметжанов.

Руководитель поздравил новосёлов, пожелал тепла и уюта на новом месте.

"Президент страны определил приоритетной задачей заботу о людях, пострадавших от бедствия. Мы продолжаем вручать ключи от квартир гражданам, чьи дома пострадали от природной стихии и стали непригодными для жилья. Помимо этого, нами принимаются все меры по возмещению ущерба, выплатам единовременной помощи и многое другое. Предстоит большая работа по восстановлению домов, повреждённой инфраструктуры", - подчеркнул Ахметжанов.

В числе тех, кто получил ключи, жительница села Борисовка Наталья Заика. Новый дом многодетная мать выбрала в безопасном от подтопления месте.

"В первые же дни после трагедии мы ощутили помощь и заботу со стороны всех государственных органов. Хочу выразить слова благодарности президенту Казахстана за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим", - сказала женщина.

Ключи от квартир также семьи в Кокшетау.

"Наш дом после подтопления стал непригодным для проживания. Ждали мы недолго. Новой квартирой очень довольна. Нам купили ту квартиру, которую мы сами выбрали, с удобной локацией и планировкой", - поделилась радостью обладательница двухкомнатной квартиры Кульшара Шахизадаева. "Мы планируем до осени завершить все работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечить жильём всех пострадавших в регионе", - подытожил аким области.

В регионе более 1 500 человек получили единовременные выплаты. Завершается работа по оценке имущества.