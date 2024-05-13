Пострадавшие от паводков семьи получили жилье в Актюбинской области

В Айтекебийском районе 13 семьям, пострадавшим от паводка, предоставили жилье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.

По информации акимата, всего по району поступило около 150 заявлений.

"На их основании комиссия проверила техническое состояние каждого жилья. В результате 48 домов были признаны аварийными. Владельцы 21 дома выразили желание приобрести жилье на вторичном рынке. Остальным построят новые дома", - говорится в сообщении.

Две недели назад пять семей Айтекебийского района справили новоселье. Еще восемь семей, чьи дома после паводка были признаны аварийными, переезжают в купленные для них дома. Жилье они выбирали сами. Все дома приобретаются за счет спонсорских средств.

"Две недели назад при поддержке "Фонда Булата Утемуратова" мы купили жилье для пяти семей, сегодня приобрели дома еще для восьми семей. На следующей неделе оформим документы на покупку жилья еще для семи-восьми семей. Таким образом закроем жилищный вопрос для тех семей, которые пожелали купить готовые дома. Для остальных построят новое жилье", - сказал аким Айтекебийского района Даулетияр Тугузбаев.

Три стройкомпании уже приступили к строительству домов в районе. Завершить работы планируют за три месяца.