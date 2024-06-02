Пострадавшие от паводков 50 семей переехали в новые квартиры в ЗКО

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области приобретают жильё для 66 семей, пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

"Сегодня по району 50 семей переехали в новые квартиры. Оставшиеся 16 жителей получат квартиры в ближайшее время", — сообщил сайт акимата ЗКО.

Также в Бурлинском районе ведется строительство 60 жилых домов. Согласно плану площадь каждого дома составит 80 квадратных метров. Многодетная мать Ляйла Жумагалиева, чья семья пострадала от паводка, переехала в новую квартиру и поблагодарила за помощь со стороны государства.

"В результате паводка наш дом в селе Пугачёв Бурлинского района пришел в негодность. По итогам комиссии договорились купить дом в городе Аксай. Переезжаем в четырехкомнатную квартиру, радости нет предела. В первую очередь, благодарим нашего Президента за поддержку", — сказала Ляйла Жумагалиева.

Кроме того, жителям района, пострадавшим от паводка, произведены социальные выплаты в размере 150 месячных расчётных показателей. В настоящее время по Бурлинскому району для возмещения расходов на предметы быта и мебель 168 семьям выплачено 63 млн тенге.

В рамках поручения акима Западно-Казахстанской области ведутся интенсивные строительные работы. В районах, пострадавших от паводков, строится 401 жилой дом. Кроме того, в Теректинском районе Западно-Казахстанской области приобретено пять домов, в Байтерекском районе — два дома.

А для дачников Уральска, чьи дачные строения считаются единственным жильём, будут приобретены и построены новые дома.

По данным на 30 мая в ЗКО 9 671 семье, пострадавшей от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 3 млрд 570 млн тенге.

Помимо госпомощи, крупные компании окажут содействие в строительстве и покупке жилья пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области.