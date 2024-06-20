Пострадавшие от паводка заселили первую сотню новых частных домов в Петропавловске

Ключи от новых домов в Петропавловске получили ещё 47 пострадавших в период паводка семей. Строительство первой сотни жилых объектов микрорайона Бирлик, созданного специально для оставшихся без жилья из-за наводнения, завершилось. Осталось ещё шестьсот. А пока новосёлы принимают первых гостей, сообщает BaigeNews.kz.

В числе новосёлов чета Ошмаровых. Они больше 20 лет прожили в микрорайоне Подгора. В период паводка пытались спасти вещи, подняв на крышу. Но их дом ушёл под воду полностью. Прежнее жильё не восстановить. Два месяца пенсионеры считали себя бездомными. Сегодня их статус изменился. Первым порог нового дома переступил кот Тимофей. Семья считает, что это принесёт им счастье на новом месте. Получив ключи сегодня, медлить с заселением не станут.

"Заселяться, я думаю, на этой неделе будем. Мы мечтали давно, ждём этого момента, уже устали. Замечательная планировка, проектировщики здесь трудились на совесть. Они всё продумали, здесь ничего лишнего нет. Всё на своём месте. Я сам строитель, я уже обошёл, посмотрел", - говорит Александр Ошмаров.

Много памятных и ценных вещей пенсионеры потеряли в паводок. В том числе и большую библиотеку. Но начинать быт с нуля не придётся. Местные предприниматели помогли пострадавшим необходимой мебелью. Сейчас новосёлы планируют, с чего начнут обустройство своего участка.

"У нас дом был не первой молодости, конечно. Участок был замечательный, все красиво было устроено. Надеюсь, что и здесь будет у нас. Всё мы посадим, достроим, что нам нужно: беседочку, гараж под машину. Собачку привезём, ей там вольер сделаем. Да, пара соседей по улице со старого участка останутся нашими соседями и здесь. Но другие выбрали квартиры. Я же не могу без земли. Огород нужен мне. Поэтому решили выбрать жильё здесь", - объясняет Людмила Ошмарова.

Вместе с четой Ошмаровых новое жильё получили ещё 46 пострадавших в период паводка семей.

"Хочется сказать спасибо спонсорам, которые выделили средства на строительство наших красивых, уютных домов. Строителям спасибо, которые каждый день трудились. Рада, что дома построились так быстро", - поблагодарила одна их новосёлов Ольга Зиль.

Ключи новосёлам вручал заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. Он также посетил участки, где продолжается строительство новых домов для потерявших жильё в наводнении. Их более шестисот.

"Три типа домов возводятся. Первый - типовые дома, которые разработаны министерством промышленности и строительства. Это трехкомнатные на 80 квадратных метров дома. Есть и те, которые строят на средства Kaspi.kz. Это дома из сборного железобетона. Они тёплые, хорошие. И пара десятков домов из сэндвич панелей. Один из турецких инвесторов решил помочь. И мы хотим посмотреть, как зима пройдёт. Если людям понравится, то такие дома возьмём на заметку. Инфраструктура вся в этом микрорайоне есть. Аким автобусный маршрут сюда ставит, остановки будут. Рядом детский сад строится, школа в полутора километрах есть. Твёрдое покрытие на дороге уже есть. В следующем году ПСД сделают, начнут асфальтирование. Я думаю, в будущем это должен быть один из образцовых посёлков", - пояснил Канат Бозумбаев.

Для порядка 400 пострадавших семей выкуплено жильё. 550 семьям выплачена компенсация на ремонт и восстановление домов.

"Я приехал проверить качество возводимого жилья и ремонта в СКО. Из пострадавших в регионе домов ровно половина признана аварийной. Так, две тысячи домов местным исполнительным органам нужно либо построить, либо купить. И менее двух тысяч домов - отремонтировать. Свыше 300 домов и квартир уже приобретено. Надеемся, что до 1 июля вопрос с приобретением жилья закроется. А строительство новых домов завершат до начала осени. Но если будут сложности, то до 1 октября. Темп набран. К качеству вопросы если есть – люди могут задавать. Комиссию создали. Ежемесячно будут приезжать в регион, и будем реагировать на жалобы", - уточнил вице-премьер.

500 владельцев аварийного жилья выбрали частный сектор в строящемся микрорайоне. Первая сотня пострадавших семей уже заселились в дома. Всего здесь возведут 700 новых домов. Для остальных 1 300 пострадавших семей приобретаются квартиры или дома на вторичном рынке жилья.