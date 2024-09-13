Пострадавшие от паводка судятся с акиматом Петропавловска

Жильцы пострадавшего от паводка многоквартирного дома в Петропавловске подали в суд на акимат города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Люди уверены, после паводка их дом не пригоден для жилья. Но в акимате, рассказывают горожане, с этим не согласны и даже выделили на ремонт строения 57 млн тенге. МАРИНА ИОРЖ, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:

"Выделены большие деньги на ремонт нашей двухэтажки. За эту сумму, если поделить на восемь квартир, можно было купить равноценное жильё. Мы акимату предлагали такие варианты, но нас не услышали", – говорит житель дома Марина Иорж.

Жители четырёх из восьми квартир, в большинстве жильцы второго этажа, дали согласие на ремонт. Оставшаяся половина выступила против. Они уверены, что рассыпающийся фундамент из размокшего красного кирпича может стать причиной обрушения дома. Пострадавшие говорят 0150 первоначальное техобследование проводилось не более пяти минут – визуально с применением фото и видеофиксации. А чтобы более детально изучить состояние фундамента, необходима инструментальная экспертиза. Её, по словам горожан, акимат не делал. Между тем, ремонтные работы на втором этаже дома идут полным ходом

Несогласные с ремонтом жильцы обратились в суд. Служители Фемиды пригласили независимого эксперта, от которого ждут нового заключения. Между тем, в акимате говорят – жизни людей ничего не угрожает.

"Неоднократно проводились технические экспертизы ,по результатам которых дом признан пригодным для проживания. Согласно чему была подготовлена смета на ремонт. Ремонт включает в себя фундамент, кровля, подъезд и сами квартиры. На сегодняшний день в половине квартир проводятся ремонтные работы. Там, где жители согласны были на ремонт. По остальным – жители не впускают строителей домой", – говорит пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Поставить точку в этом споре может повторная экспертиза, которую назначил суд. Однако люди продолжают настаивать на проведении инструментального обследования. Одновременно они планируют подать заявление об увеличении исковых требований.