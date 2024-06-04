Пострадавшие от паводка дачники получили новые квартиры в ЗКО

Десятки дачников получили новые квартиры взамен непригодного из-за паводка жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

В Уральске 52 дачника, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили новые квартиры, приобретенные на спонсорские средства. Домик на дачном участке жителя Уральска Ризабека Айткалиева, который являлся его единственной жилплощадью, был признан непригодным.

Сегодня мужчина въехал в свою новую квартиру и поблагодарил за помощь со стороны государства.

"Мы с супругой жили на 2-м дачном участке. Наш единственный дом был затоплен во время паводка. Но государство не оставило нас без помощи - сегодня мы заселяемся в новую квартиру. Спасибо нашему Президенту", - сказал Ризабек Айткалиев.

В семье Риты Ералиевой сегодня тоже большой повод для радости.