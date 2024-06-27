Пострадавшие от паводка дачники получили квартиры в Уральске

Вице-премьер РК Канат Бозумбаев проверил темпы и качество строительства жилья для пострадавших от паводков, а также встретился с населением в Каратобинском, Сырымском и Теректинском районах Западно-Казахстанской области, передает BaigeNews.kz.

По информации акимата области, в селе Коржын Каратобинского района строят 90 типовых домов на 2,8 млрд тенге за счет фонда "Ақжайық". Сдача жилья планируется в августе.

Активная фаза строительства ведется в двух селах Сырымского района. В селе Уленты строят 36 типовых домов на 1,1 млрд тенге за счет фонда "Қазақстан халқына". Работы начались в мае и завершатся до конца лета. Также фонд финансирует строительство 42 домов в селе Жымпиты на 1,3 млрд тенге.

Далее вице-премьер проинспектировал работу подрядчиков в селе Подстепное Теректинского района. Здесь 105 домов на 2,9 млрд тенге возводит компания-спонсор ТОО "Qazaq Stroy". В разговоре с подрядчиками Канат Бозумбаев обозначил необходимость не отставать от намеченных сроков. Сдать жилье они обязуются до конца августа.

В поселке Деркул близ Уральска сдадут в эксплуатацию 103 типовых дома. Канат Бозумбаев побывал на стройплощадке и проверил качество проводимых работ. Жилье строится за счет фонда "Ақжайық" на сумму 2,5 млрд тенге.

Дачникам Уральска начали выдавать квартиры в центре города. Вице-премьер посетил церемонию вручения ключей в новом жилом комплексе "Азимут". Обладателями квартир сегодня стали 15 семей, 7 из них – многодетные.

Как сообщил аким области, 71 квартира в данном жилом комплексе будет выдана дачникам, потерявшим единственное жилье во время паводков. Квартиры для пострадавших выкупают за счет спонсора – ТОО "AstanaMotors" на общую сумму в 1,5 млрд тенге.