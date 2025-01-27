В соцсетях казахстанцам, пострадавшим от лжеброкеров, предлагают помощь. Как выяснилось, от имени известных лиц в стране действуют мошенники. Они пытаются повторно обмануть доверчивых людей, якобы протягивая руку помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Вернуть деньги, украденные мошенниками, предлагают казахстанцам в социальных сетях. На просторах интернета гуляют публикации с громким заголовком – "Не оставьте брокеров безнаказанными". На снимке даже Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Личность такого масштаба сразу вызывает доверие у людей, но они даже не подозревают, что повторно могут оказаться в ловушке аферистов.

"Пройдя по ссылке, заполнив реквизиты и анкетные данные и сотовый телефон, спустя некоторое время, поступает телефонный звонок от юриста или брокера, который сообщает, что может возместить денежные средства, которые вкладывали ранее в инвестиционные фонды. Но необходимо заполнить заявку и перечислить небольшую сумму для начала их работы", - сказал и. о. начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Олжас Магыпаров.

В полиции сообщают, что это распространенная мошенническая схема, нельзя проходить по ссылке и указывать свои реквизиты и персональные данные. Но попасть на удочку аферистов легко, ведь они пытаются создать иллюзию официального документа и действовать якобы от имени госорганов.

"Обычно стандартные рекламы такие бывают. Но темы бывают разные – вы нарвались на лжеброкеров, мошенников и т.д. По сути мошенники наносят по Вам двойные удары. Вы жертва, когда-то попали и увидели такую обнадеживающую рекламу, "да, это мой кейс, я действительно так попала, обращусь я к этим ребятам". Нажимаете по фишинг-ссылке и проваливаетесь все дальше и дальше", - отметил независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев.

Эксперты говорят, что дипфейк можно различить по монотонной речи, по слабому движению рта и отсутствию жестов. Если речь идет о таргетированной рекламе, обязательно, прежде чем пройти по ссылке, надо созвониться с той организацией, от лица которой идет публикация и уточнить. Что же касается фишинг-ссылок, то их может проверить каждый.

"При поступлении фишинговой ссылки, бывает, приходит на почту, бывает на мобильный телефон, через различные мессенджеры. Можно копировать ссылку, не переходя по ней. И перепроверить. Имеется много веб-ресурсов, на которых есть возможность бесплатно проверить, является ли это фишинговой страницей. Самое важное, использовать несколько веб-ресурсов", - пояснил аккаунт менеджер по работе с корпоративными клиентами TSARKA GROUP Айдар Жубандыков.

Подобные фейки, якобы, ориентированные на помощь пострадавшим от брокеров, уже ранее активно применялись мошенниками. Все новое в сфере обмана, как говорится, хорошо забытое старое. Поэтому казахстанцев всегда просят быть начеку и не доверять любой информации из неофициальных источников.