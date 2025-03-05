  • 6 Марта, 00:28
  • BAIGENEWS

Пострадавшего в Хромтау шахтёра доставили в Актобе

Он всё ещё в крайне тяжелом состоянии.

Вчера, 23:34
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 23:34
Вчера, 23:34
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Фото: baigenews.kz

Актюбинские врачи борются за жизнь одного из горняков, который пострадал во время ЧП на шахте. Накануне санавиацией мужчину доставили из районной больницы Хромтау в областной центр. Он всё ещё в крайне тяжелом состоянии. Находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК

28 февраля на новой шахте Донского горно-обогатительного комбината произошло кратковременное воспламенение из-за выброса водорода. Пострадали четыре человека. Они получили ожоги различной степени.

Одного из горняков госпитализировали в реанимацию. Остальные, по словам врачей, уже идут на поправку.

Всего на момент ЧП под землёй находилось 228 шахтёров. Всех эвакуировали.

Ведётся досудебное расследование. Работает и специальная комиссия.

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