Пострадавшего в Хромтау шахтёра доставили в Актобе
Он всё ещё в крайне тяжелом состоянии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Актюбинские врачи борются за жизнь одного из горняков, который пострадал во время ЧП на шахте. Накануне санавиацией мужчину доставили из районной больницы Хромтау в областной центр. Он всё ещё в крайне тяжелом состоянии. Находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
28 февраля на новой шахте Донского горно-обогатительного комбината произошло кратковременное воспламенение из-за выброса водорода. Пострадали четыре человека. Они получили ожоги различной степени.
Одного из горняков госпитализировали в реанимацию. Остальные, по словам врачей, уже идут на поправку.
Всего на момент ЧП под землёй находилось 228 шахтёров. Всех эвакуировали.
Ведётся досудебное расследование. Работает и специальная комиссия.
Самое читаемое
- "Рёбра и грудь были сломаны": Муж погибшей роженицы в области Абай поделился результатом экспертизы
- Школьник из Арыси получил приглашения из 30 университетов мира
- Полицейских уволили из-за дерзкого водителя в Костанайской области
- Автобус врезался в грузовик в Астане: как себя чувствуют пострадавшие
- Почему НДС еще не повысили, а цены на продукты уже выросли