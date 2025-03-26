  • 26 Марта, 05:00
  • BAIGENEWS

Пострадавшего в ДТП пенсионера вертолётом доставили в больницу в ВКО

Из села Курчум его транспортировали в Усть-Каменогорск.

Сегодня, 04:35
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 04:35
Сегодня, 04:35
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Фото: скриншот видео

В ВКО пострадавшего в ДТП 66-летнего мужчину доставили в медучреждение вертолётом МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Это было сделано в связи с экстренной необходимостью, а также в целях исключения осложнений вследствие полученных травм, сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавшего в сопровождении бригады врачей санавиации из села Курчум благополучно транспортировали в Усть-Каменогорск.

Мужчина сейчас находится под наблюдением специалистов в больнице.

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