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Пострадавшее от паводка население Костанайской области возвращается домой

Сегодня, 11:43
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акимат Костанайской области Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: акимат Костанайской области

По словам заместителя акима Костанайской области Армана Абенова, более 600 человек, проживавших в эвакуационных пунктах в селе Торгай, вернулись в свои сёла, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Замакима подчеркнул, что паводковая ситуация в регионе находится в режиме постоянного мониторинга. Сброс воды с Каратамарского водохранилища снижен до 900 кубометров в секунду. Отмечается снижение притока до 1382,5 кубометров в секунду.

"Из зон подтопления талыми водами эвакуировали 9 099 человек, вместе с тем, на сегодняшний день на юге Костанайской области пострадавшее от паводка население возвращается домой. Всего более 600 человек, проживавших в эвакуационных пунктах в селе Торгай, вернулись в свои сёла. Все эвакуационные пункты здесь уже закрыли", - отметил Арман Абенов.

Всего по области за период паводка откачано более 850 тысяч кубометров воды, уложено более 98 тысяч мешков мешкотары, отсыпано более 7,5 тысяч тонн инертных материалов.

Задействовано 423 единицы техники, 136 мотопомп, 27 плавательных средств, четыре воздушных судна.

"Население полностью обеспечено продуктами питания и медикаментами. Продолжается работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводков. Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь выплачена 686 семьям на сумму 126,6 миллиона тенге", - добавил замакима.

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