Пострадавшая от сына Даулета Турлыханова обратилась к вставшему на защиту депутата тренеру Шавката Рахмонова

Юрист Анна Димитриевич отреагировала на слова поддержки в адрес титулованного борца Даулета Турлыханова от тренера по боксу Юрия Чернобровкина, который известен по работе с казахстанским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Юрий, кажется, до сих пор не может забыть, как его витаминизировал Даулет Болатович в далеком 2001 году. Под впечатлением, видимо, пост и родился", — написала юрист.

Напомним, что этой весной было завершено следствие по резонансному уголовному делу по избиению супружеской пары юристов Олега Чернова и Анны Димитриевич. Инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 февраля 2023 года в Алматы. Нападавшим оказался рядовой срочной службы 20-летний Нурасыл Болат, сын заслуженного тренера РК и депутата Мажилиса Даулета Турлыханова.