Если потребитель столкнулся с недобросовестным мебельщиком, закон предоставляет несколько инструментов для защиты прав. Об этом рассказал и.о. председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Булат Танабергенов на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Досудебная претензия

Согласно статье 42-4 Закона "О защите прав потребителей", пострадавший имеет право направить досудебную претензию продавцу или исполнителю услуг. На ответ от продавца или услугодателя отведён 10-дневный срок. В этот период компания обязана рассмотреть претензию и дать официальный ответ.

"Если в течение 10 дней ответ не поступил или был отклонён, потребитель может обратиться в территориальные департаменты нашего Комитета, либо направить жалобу через платформу eOtinish", — пояснил Булат Танабергенов.

Куда обращаться?

Территориальные департаменты Комитета по защите прав потребителей — они уполномочены принять меры в отношении нарушителей. eOtinish — электронная система для подачи обращений в госорганы. Комитет по защите прав потребителей МТИ РК — можно подать заявление напрямую.

Отдельные нарушения, такие как обмер, обвес или обман потребителей, регулируются статьёй 190 КоАП и находятся в компетенции Министерства внутренних дел (МВД).

Таким образом, при нарушении прав в сфере услуг или торговли потребители могут воспользоваться досудебным порядком урегулирования, а при необходимости обратиться в государственные органы для дальнейшего разбирательства.