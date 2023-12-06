Постоянно крики и стоны: в Актау разгорелся конфликт между горожанами и наркологической клиникой

В одном из микрорайонов Актау назрел конфликт между жильцами жилого дома и открытой по соседству наркологической клиникой. Люди жалуются на жуткие крики и стоны из клиники, на нескончаемый поток сомнительных посетителей и говорят, что последние месяцы живут в страхе за себя и своих детей. Они объявили протест против открытия медучреждения на соседней территории. Руководство клиники уверяет, что их деятельность законна, а жильцы просто вредничают и ищут любой повод, чтобы прикрыть заведение. Корреспондент BaigeNews.kz выслушала все стороны конфликта.

По словам жителей семиэтажного дома №120 третьего микрорайона в Актау, наркологическая клиника открылась в октябре текущего года в здании, которое вплотную прилегает к их дому, а ворота центра и вход в один из подъездов расположены чуть ли не впритык друг к другу.

Непосредственная близость специфического медучреждения вызывает единодушное несогласие всех жителей дома. Они утверждают, что подобные заведения должны открываться в пригородной зоне, а не в тесном соседстве с жилым домом.

Протест остался неуслышанным

"Мы не против такого рода клиник. Пусть работают, но не в такой же близости к жилым домам. Нас не устраивает её нахождение буквально впритык к нашему дому. Это нарушение законодательства. Пациенты наркологической клиники – это люди, которые находятся в состоянии аффекта, и в моменты эйфории, ломки способны на жестокость и насилие. Каждый из пациентов этой клиники может сбежать из неё, невзирая ни на какую охрану, в поисках дозы и подвергнуть насилию физическому, моральному, психологическому не только взрослых людей, женщин, но и детей", - рассказал корреспонденту житель дома, который попросил не называть его имени.

Ситуация обостряется тем, что с окон верхних этажей дома как на ладони виден двор и входная зона клиники. Поэтому в поле зрения жителей попадают и приступы, и сопротивления, и бурное поведение пациентов.

"Все мы уже проживаем в зоне риска. С момента открытия наркологической клиники мы живём в состоянии морального дискомфорта и тревоги. Жутко, когда постоянно ночью просыпаешься из-за душераздирающих криков о помощи, нечеловеческих стонов. Страшно, когда из своего окна видишь, как человек падает со второго этажа, а потом вместо того, чтобы вызвать скорую, его бьют санитары и затаскивают обратно в эту "тюрьму". Наши дети перестали выходить во двор и играть на улице. Потому что мы не пускаем. Потому что у клиники постоянно шатаются какие-то непонятные люди. Наверное, это те, кто приносит передачу", - поделились с нами жители 120-го дома.

Фото предоставлено жителями ЖК 120-го дома.

В октябре они написали коллективное письмо во все инстанции: в комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, облуправление здравоохранения, областную прокуратуру, уполномоченному по правам ребёнка в РК, комиссию по правам человека при президенте. В письме сделали отсылку на пункты строительных норм и правил где чётко сказано, что специализированные лечебные учреждения для пребывания больных с особым режимом следует размещать в пригородной зоне или окраинных районах, по возможности - в зелёных массивах, с соблюдением разрывов от селитебной территории не менее 500 метров.

Лейтмотив официальных ответов всех вышеназванных ведомств – клиника не нарушает законодательство, закрыть её не имеем права.

"Когда сын нашёл этот закон СНиП РК, мы были уверены, что закон - это железобетонно. А нет, закон это для показательных выступлений. И он, оказывается, вообще ничего не решает. Даже страшно с таким фактом вот так лицом к лицу сталкиваться. Ощущение полной бесправности. Тяжело осознавать, что власти города поддерживают открытие наркологической клиники на расстоянии 10-15 метров от жилого дома. Нас не устроили ответы, которые мы получили", - рассказал нам один из жильцов дома.

Фото жителей ЖК.

Впрочем, после возмущений жильцов изменения всё-таки последовали.

"Когда начали возмущаться соседи, они якобы закрылись, убрали вывеску. До этого их пациенты выходили на улицу, были бесконечные крики, стоны от их пациентов. После как убрали вывеску, их руководство перестало их выводить на улицу. Но убрав вывеску, они продолжают работать. Сегодня эти стоны продолжились. У них упал человек со второго этажа", - рассказали жильцы и показали видео, на котором запечатлён лежащий на земле мужчина.

Выхода нет – буду закрываться

Мы связались с владельцем клиники, чтобы узнать его версию конфликта с жильцами соседнего дома. Директор наркологической клиники Уали Усепбаев начал разговор с разъяснения инцидента, произошедшего на днях в стенах клиники и послужившего очередным поводом для жалоб жильцов дома.

"Пациент поступил к нам в очень тяжёлом состоянии. Он без остановки на протяжении трёх-четырёх месяцев пил, у него случилась алкогольная интоксикация. Был токсический гепатоз печени. Когда человек резко перестаёт пить после длительного запоя, у него наступает психотическое состояние. Мы его полностью излечили от алкогольной интоксикации, от этого психотического состояния, поставили, можно сказать, на ноги. Уже готовили к выписке. Но он прямо перед выпиской отпросился у меня на один день в Жанаозен. Я его не отпустил. Потому что он проходил сенсибилизирующую терапию, которую нельзя прерывать. Назло мне он хотел по балкону спуститься вниз и сбежать. Но потом поскользнулся и упал со второго этажа", - рассказал подробности директор центра.

Фото жителей ЖК.

На данный момент пациент в порядке и проходит лечение в областной больнице. Переломов и сотрясений у него не зафиксировано.

Что касается конфликта с жильцами, то, по словам Усепбаева, у них нет оснований обвинять клинику в нарушении тишины и в угрозе для их жизней.

"Мы ничего противозаконного не делаем. У нас есть лицензия, все разрешения на ведение деятельности. Вплоть до лицензии на психотропные препараты. Пациенты приходят добровольно. Есть специализированная охрана, которую мы ещё больше усилили. А то, что говорят, что мои пациенты орут, стонут, это вообще не подлежит действительности. Это пустые разговоры. У меня здесь всего шесть коек. Это не 30 и не 50. Пациенты не нарушают тишину района. Да, случился такой инцидент. Но от этого никто не застрахован", - сказал директор клиники.

Также Уали Усепбаев отметил, что клиника не является местом скопления сомнительных людей.

"Моя клиника – анонимная. О ней знает только ограниченный круг людей. Пациентов имеет право навещать только один из близких родственников. Если семья отправляет другого родственника, то пациента автоматически выписываем. Телефоном пользоваться не разрешаем. Потому что мне не надо, чтобы в клинику приходили его друзья-наркоманы или другие подозрительные личности. Никакой связи пациента с внешним миром не должно быть. Никто не должен знать об этой клинике", - рассказал директор.

По его словам, каждый второй пациентов наркологии страдает зависимостью от синтетических наркотиков. В целом, по словам нарколога, сегодня проблема синтетических наркотиков стала очень актуальной. Усепбаев называет эту зависимость эпидемией и чумой 21 века. Он отмечает, что наркологические центры сегодня пользуются большим спросом. Особенно востребованы частные центры. Потому что не все зависимые готовы открыто говорить о своей проблеме и избавляться от неё. Данный спрос и подвигнул ординатора областной наркологии Уали Усепбаева открыть частную клинику. В Актау работают всего два частных наркологических центра. С начала открытия центра к Усепбаеву лечение проходили 14 людей с зависимостью от синтетических наркотиков, 13 из них избавились от этой зависимости.

"Сейчас жители соседнего дома на нас давят. В октябре я дал им слово, что съеду с этого здания. Но я должен завершить лечение тех пациентов, которых уже взял. Я не могу бросить их на полпути. Они пришли ко мне с верой. За ними стоят их родители, братья, сёстры, жёны, дети. Мне тоже нужен результат. С октября у меня остались 4-5 пациента с наркотической зависимостью. Это молодые ребята, 2000, 2002 годов рождения. Кто-то из них пришёл с суицидальным настроем, кто-то – в депрессивном состоянии, кто-то – с галлюцинациями. К счастью, лечение даёт свои результаты. Мы ждём их выписки, потом, возможно, переедем в другое здание, в другое место. Если общественность в лице жителей будет на нас давить, выхода нет, будем закрываться", - отметил Уали Усепбаев.

При этом он рассказал, что ему нелегко дастся этот переезд. Потому что в ремонт и аренду данного здания была вложена большая сумма – свыше 10 миллионов тенге. При переезде нарколог потеряет все вложенные средства и ему придётся начинать всё с нуля.

Нужно поддержать частного предпринимателя

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля города Актау нам сообщили, что знают о данной ситуации и держат её на контроле. Кроме того, они настаивают на том, что наркологическая клиника работает законно и санитарных правил не нарушает.

"Санитарный разрыв в 30 метров в санитарных правилах не предусмотрен. 30 метров регламентируется в строительных нормах и правилах. Когда строили этот дом, должны были учесть санитарный разрыв. Здесь другой вопрос, как акимат разрешил там строить этот дом. Уже были до этого разбирательства между жителями и руководителем клиники. Ему было предложено найти другое помещение и съехать оттуда. Но это не быстрое дело. Поэтому, я так понимаю, что предприниматель находится в поиске соответствующего помещения, чтобы съехать. Сейчас жители опять активизировались и начали размещать во всех соцсетях свои жалобы. Будем сейчас его приглашать и разговаривать, чтобы ускорился и уже куда-то съезжал", - пояснила руководитель ведомства Асима Жарылгасова.

Она подчеркнула, что речь не идёт о закрытии клиники. Сейчас нужно поддержать частного предпринимателя и помочь ему переехать на другое место.