Правительство представило новую концепцию налоговой реформы, в которой предложены дифференцированные ставки. Дармен Садвакасов, управляющий партнер ТОО "Dasco Consulting Group", считает, что выбранный подход в целом оправдан, но требует тщательного анализа, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Предельная ставка 16% – это правильное решение. Первоначальная идея о резком увеличении НДС до 20% могла привести к серьезному экономическому шоку. Это могло бы усилить теневой сектор, часть бизнеса ушла бы в кэш, что лишь ухудшило бы ситуацию. Поэтому постепенное повышение – более разумный путь. Нужно будет несколько лет наблюдать за реакцией экономики, прежде чем принимать дальнейшие решения", – отметил эксперт.

Касательно дифференциации ставок, Садвакасов считает, что введение трех уровней налогообложения с возможностью полного освобождения – рабочий вариант, но многое зависит от того, какие отрасли попадут под льготные условия.

"По сути, это налоговые льготы. Сейчас многие льготы упраздняются, но появляются новые. Чем больше таких ставок, тем сложнее работа Комитета госдоходов, ведь администрирование становится трудоемким процессом. Впрочем, три ставки – это еще управляемая система. Возможно, стоило бы добавить четвертую, например, 5% для отдельных направлений. Но посмотрим на детали: какие отрасли получат 0% или 10%? Очевидно, что сельское хозяйство и пищевая промышленность должны быть в этом списке. Вероятно, фармацевтика, школьные учебники, легкая промышленность. Также важно рассмотреть креативную сферу, кино и IT, которые уже получили льготы в рамках Астана хаба. В целом, лично я доволен, что такой подход выбран", – подчеркнул он.

Что касается возможного инфляционного эффекта реформы, по словам Садвакасова, он будет краткосрочным.

"Да, инфляция возможна. Вице-министр Жумангарин озвучил 3%, и это вполне реалистично. Однако рост цен из-за налоговой реформы – временное явление. В течение года эффект будет сглажен. На инфляцию сильнее влияют внешние факторы, например, колебания рубля, нефтяных фьючерсов или макроэкономическая ситуация. Если ослабнет тенге, это вызовет инфляцию через товарный канал. Но это уже другой эффект, не связанный с налогами", – пояснил бизнесмен.

Касательно влияния повышения ставки НДС на население, он отметил, что многое зависит от конечного распределения налоговых льгот.