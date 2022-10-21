Постельное белье, коровы и клубника. Чем занимаются Кызылординские предприниматели, выигравшие государственный грант?

Фото: Айнур Тулешова

833 проекта получили государственные субсидии в Кызылординской области. При этом в приоритете – бизнес идеи сельчан.

В Кызылординской области люди чаще стали заниматься бизнесом - в этом году рост их числа составил целых 15 процентов. Немало этому поспособствовала государственная поддержка, передает корреспондент Baigenews.kz.

Житель Жалагашского района Жылбек Куаныш - молодой ремесленник. В этом году по программе "Дорожная карта бизнеса - 2025" он выиграл безвозвратный грант - 3 миллиона тенге. Мужчина приобрел хлопкоочистительный и деревообрабатывающий аппарат. Сейчас он принимает заказы на пошив постельных принадлежностей и изготовление сувениров из дерева. В его цехе за сутки шьются более 40 штук корпе, одеял и подушек. А благодаря итальянскому аппарату можно за час обработать больше 50 килограмма хлопка.

"Мне нравится дело, которым я занимаюсь. Можно сказать, что это семейный бизнес. Моя мама всю жизнь работает швеей, я многому у нее научился. Вначале шил приданое невесты, потом стал увлекаться прикладным искусством. Сейчас есть постоянные клиенты, они высоко ценят мой труд", - рассказывает Жылбек.

Жительница Шиелийского района Нургуль Шегебаева тоже благодарит государство за поддержку. Женщина несколько лет занимается животноводством, торгует молочными продуктами и мясом. Сейчас в ее хозяйстве более двух десятков КРС. В прошлом году она прошла обучение в рамках программы "Бизнес Бастау", а в этом - получила безвозвратный грант на сумму 1 миллион 225 тысяч тенге. Средства Нургуль потратила на расширение хозяйства.

"В основном мы содержим КРС. Из молока готовим разные продукты, спрос есть. Я смогла защитить свой бизнес - проект и получить грант. Это большая поддержка для предпринимателей. На деньги я купила коров и расширила свое дело", - говорит кызылординка.

Студентка четвертого курса университета имени Коркыт ата Жансая Мирамбеккызы связывает свое будущее с бизнесом. Предпринимательница уверена, что государство окажет поддержку в реализации новых идей молодежи. Она стала участницей программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" и выиграла грант на сумму 5 миллионов тенге. Ее проект "Выращивание цитрусовых деревьев и клубники в теплице в Кызылординской области" стал одним из лучших. Теперь Жансая намерена приобрести тепличное оборудование и саженцы цитрусовых деревьев и клубники.