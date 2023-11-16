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Поставщицу осудили за хищения на платформе "Артспорт" в Алматы

Сегодня, 16:08
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
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Фото: gov.kz

Прокуроры выявили ряд нарушений при реализации программы "Артспорт" - хищения средств, дефицит бюджета, оказание некачественных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Прокуроры заподозрили одного из поставщиков программы "Артспорт" в хищениях. Они предположили, что недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ.

Сотрудники надзорного органа начали досудебное расследование в отношении директора клуба по факту хищения бюджетных средств. В итоге тот поставщик признана виновной в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде трёх лет ограничения свободы.

Также прокуроры проверили, как спортивные клубы и культурные кружки соблюдают налоговое законодательство, и выяснили, что некоторые из поставщиков не были поставлены на учёт в качестве плательщиков НДС.

Прокуратурой в Департамент государственных доходов внесен акт надзора, по результатам поставщики привлечены к административной ответственности на сумму 25 миллионов тенге. (штрафы уплачены).

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