Поставщики медуслуг заявили о многомиллиардной задолженности им фонда соцмедстрахования

Поставщики медицинских организаций Казахстана заявили о задолженности перед ними со стороны фонда социального медицинского страхования. Речь может идти о многомиллиардных суммах. В самом же фонде, называют некорректным эту информацию и не называют цифру, но признают, что не получают своевременно положенное финансирование из госбюджета. Между тем, растет кредиторская задолженность медицинских организаций, которая уже приблизилась почти к 130 миллиардам тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Задержки оплаты за оказанные медицинские услуги начались еще в начале года, рассказывает генеральный директор клинико-диагностической лаборатории "ОЛИМП" Ерлан Сулейменов. Недавно фонд социального медицинского страхования возобновил финансирование, но оплата поступила только за оказанный объем услуг в апреле. А общая сумма долга уже превысила 7 миллиардов тенге. При этом она может возрасти.

"Существует проблема по задержке оплаты фондом медицинского страхования за фактически оказанные услуги, в том числе лабораторные услуги, в рамках соисполнения с января по июль 2024 года. Сейчас началось финансирование за апрель. Однако есть и такие компании, чьи счета еще не подписаны за февраль. (…) Общая сумма долга в период до июня 2024 года составляет около 7,4 миллиарда тенге, однако, с подписанием бухгалтерских документов за июль, долг увеличится еще", - отмечает Ерлан Сулейменов.

Клиника является соисполнителем услуг, другими словами, выполняет исследования для поликлиник и стационаров страны в рамках государственного объема медицинской бесплатной помощи и обязательного социального медстрахования.

"Механизм таков, что фонд выделяет деньги поликлиникам, а они, в свою очередь, рассчитываются с нами. Но если мы не получаем оплату за свои услуги, соответственно, мы не можем дальше закупать реагенты и у нас идут остановки по выполнению тестов в рамках госзаказа. Это касается не только КДЛ ОЛИМП, а всей системы. Потому что в рамках соисполнения, субподрядных организаций очень много. Это те компании, которые предоставляют услуги КТ, МРТ и другие виды. Соответственно, у всех одинаковая ситуация. К сожалению, бывают случаи, когда некоторые специалисты узких профилей отказываются от объёмов, которые им дают", - продолжает глава клинико-диагностической лаборатории.

По его мнению, именно из-за этого казахстанцы вынуждены страдать и подолгу стоять в очереди к узким специалистам.

"Аванс получили не все партнеры. По их словам, деньги пришли только за январь и февраль, и многие не получили их в полном 30-процентном размере. Этих денег в основном хватило только на то, чтобы закрыть лабораторные услуги, оплатить МРТ, КТ", - рассказал гендиректор сети КДЛ.

На вопрос, есть ли какие-то проблемы в самой системе финансирования, Ерлан Сулейменов обращает внимание на отсутствие прозрачности и ответственности фонда перед медицинскими организациями.

"По большому счету государство загнало больницы в тиски, что они обязаны всех обслужить и выполнить все анализы по договорам. Но при этом нет обратной ответственности и обязательств со стороны фонда, например, платить своевременно. В договорах прописано, что после подписания в течение пяти дней фонд должен оплатить сумму. Но фактически сейчас август. То есть задержки большие, а фонду за это не несет никакой ответственности ни перед населением, ни перед заказчиками, ни перед соисполнителями", - сетует генеральный директор КДЛ ОЛИМП.

Кроме того, говорит Ерлан Сулейменов, нередко фонд принимает решения без всякого предварительного уведомления и согласования с поставщиками. Он приводит в пример случаи, когда поставщиков буквально ставили перед фактом. Так, в середине года было принято решение об изменении коэффициента оплаты услуг, который ранее использовали в северных регионах Казахстана.

"Есть понятие "отопительного коэффициента", который применяется в северных регионах. И тогда услуги оказываются не только по тарификатору, но и умножаются на отопительный коэффициент. И без уведомлений и изменений в приказе, было решено изменить данный коэффициент. Тогда нам пришлось менять все бухгалтерские документы – счета и суммы по каждой услуге и больнице на севере страны. Это было принято в июне-июле, за период с начала года, то есть задним числом. В прошлом году была проведена линейная шкала – это ограничение по бюджету для партнеров больниц. И когда больницы уже заказали услуги, в апреле, решили ввести линейную шкалу. Но не с апреля, а с 1 января. Соответственно, больницы резко лишись части финансирования", - вспоминает руководитель сети частных лабораторий.

Поставщики написали письмо в фонд, чтобы им разъяснили, чем же руководствовались при принятии такого решения. Им ответили, что коэффициент применяется не по месту нахождения больницы, а по местоположению исполнителя услуги.

В самом фонде социального медицинского страхования отказались озвучить общую сумму задолженности перед поликлиниками и стационарами за оказанные услуги. Более того, считают некорректным говорить о как таковой задолженности. Говорят, что в этом году решено доработать информсистемы Минздрава для мониторинга медуслуг. Кроме того, чиновники намерены разработать электронную платежную часть.

"В этой связи поставщикам медицинской помощи, заключившим договоры с фондом, было разъяснено, что финансирование за фактически оказанные медицинские услуги будет проводиться по итогам завершения работ. Вместе с тем, во избежание негативных последствий несвоевременной оплаты фонд предложил альтернативное решение – дополнительно авансировать медицинские организации, используя новую норму правил оплаты", - прокомментировали в фонде.

Для этого даже внесли изменения в законодательство и добавили норму по авансированию поставщиков в период форс-мажорных обстоятельств. Для тех, с кем уже были ранее заключены договоры, увеличили финансирование с 30 до 70 %. А для новых – до 30 % от годовой суммы. Как сообщили в фонде, поставщики получили аванс в размере около 800 млрд тенге.

"Медорганизации получили авансом финансирование примерно на 3-4 месяца вперед, чтобы бесперебойно оказывать медицинскую помощь гражданам. Поэтому говорить о наличии задолженности фонда к медорганизациям как таковой некорректно", - считают в ФСМС.

При этом на вопрос, когда же все-таки фонд погасит имеющуюся задолженность, нам сообщили, что оплата за фактически оказанные медуслуги уже ведется. А на днях будут завершены выплаты за объемы, оказанные организациями в апреле текущего года.

"В течение августа будут оплачены медуслуги за май в полном объеме, а июнь – при условии выделении средств со стороны министерства финансов. Далее в сентябре будут производиться выплаты за июль и август, то есть планируется выход в штатный режим", - пообещали в фонде соцмедстрахования.

По информации фонда, ситуация с задежкой выплат связана с недофинансированием со стороны министерства финансов.

"По имеющейся у нас информации, причина связана с неисполнением доходной части бюджета. Однако для получения более точной информации вам необходимо обратиться непосредственно в МФ РК", - порекомендовали в ФСМС.

В фонде добавили, что над решением этой проблемы работают два ведомства: Минфин и министерство здравоохранения. При этом учитываются возможности бюджета.

"С 17 мая 2024 года фонд приступил к осуществлению оплаты за фактически оказанные медицинские услуги. Ранее выплаченные суммы аванса при этом удерживаются не сразу, а равными долями в течение года до ноября. На сегодняшний день закрытие отчетных периодов составляет: за январь – на 99,8%, за февраль – на 99,6%, за март – на 99,2%, апрель – на 52%. То есть первый квартал со стороны фонда закрыт, за исключением тех медицинских организаций, которые не согласны с итогами мониторинга качества и объемов медуслуг", - добавили в фонде.

В ФСМС работают над тем, чтобы завершить оплату услуг, оказанных поставщиками в мае. При этом с учетом аванса и уже осуществленных выплат, в целом финансирование составило 46 % от годового объема.

К слову, в этом году фонд соцмедстрахования заключил договоры с 1 962 поставщиками медуслуг почти на 2 триллиона 486 миллиардов тенге. Чуть больше половины этой суммы приходится на государственную обязательную бесплатную медицинскую помощь. Это 1 триллион 346 миллиардов тенге. Остальная часть – на обязательную систему медстрахования (ОСМС).

В целом, по состоянию на 31 июля, фонд выплатил медорганизациям чуть больше триллиона тенге.

Между тем, долг самих медицинских организаций Казахстана уже приблизился почти к 130 миллиардам тенге. Имеют ее 738 поликлиник и больниц. Около 20 миллиардов – это уже просроченные обязательства.

"По состоянию на 20.07.2024г. имеется кредиторская задолженность по 738 МО на сумму 129,0 млрд тенге, из них 19,7 млрд тенге просроченная", - проинформировали в фонде.

Мы обратились к известному независимому финансовому аналитику Андрею Чеботареву с просьбой прокомментировать ситуацию с многомиллиардной кредиторской задолженностью медорганизаций.

"Это ненормально. Кредиторская задолженность говорит о низкой финансовой дисциплине. Здесь нельзя обвинять исключительно ОСМС. Надо смотреть комплексно и понимать, чья это вина. В данном случае, может быть, как вина ФСМС, который не вовремя перечисляет деньги, так и вина медорганизаций. Приведем такой пример, вы оказали услуги, но у вас некомпетентный делопроизводитель, бухгалтер, вы просто не можете вовремя предоставить все необходимые услуги ОСМС для оплаты. А он же не может платить просто так, вы же организация, вы оказали услуги, пришли такие, фонд, дай нам денег, мы - красавчики, так не работает. Вы должны предоставить все необходимые по закону документы для оплаты", - поясняет финансовый аналитик.

Если поставщик не предоставит необходимые документы, продолжает он, фонд не оплатит услуги. Таким образом, может возникнуть кредиторская задолженность.

"Это вопрос двоякий, неизвестно, кто из них стопроцентно виноват, либо ФСМС, либо медорганизации. Одни не могут оплатить, вторые не могут предоставить все документы для оплаты. Это ненормально, такого быть не должно. По уровню, чего больше, чего меньше, я не знаю. Но, в принципе, это должен быть сигнал для Минздрава, который должен разобраться, в том, почему возникли такие цифры. Они возникли, потому что ОСМС плохой? Тогда надо с ним что-то делать, они возникли, потому что бюрократия слишком сильная, документы какие-то нереальные, тогда надо менять закон о бюрократии. Или они возникли из-за низкой финансовой грамотности, например, менеджеров клиник, тогда надо повышать финансовую грамотность менеджеров клиник, чтобы они справлялись с этими бюрократическими задачами. Здесь нет однозначного ответа", - заключил Андрей Чеботарев.

Чтобы понять причины роста кредиторской задолженности, в профильном ведомстве сформировали специальную рабочую группу. Как показал проведенный анализ, основными причинами послужили низкие тарифы по некоторым видам помощи из-за отсутствия индексации с учетом уровня инфляции. Также неэффективное расходование, траты на закупки лекарств и медизделий. Кроме того, нерациональное использование денег самими руководителями медорганизаций.

После этого чиновники приняли решение о пересмотре тарифов на услуги стационаров по самым востребованным видам. Это, например, по родовспоможению, неонатологии, неврологии (дети), аллергологии (дети) и ревматологии. Только планирую пересмотреть тарифы по таким направлениям, как абдоминальная хирургия, инфекции, неврология (взрослые), гастроэнтерология, кардиология, травматология, нефрология, эндокринология и онкогематология.