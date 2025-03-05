3 марта 2025 года министр сельского хозяйства Казахстана подписал приказ, который утвердил правила выплаты субсидий на удешевление затрат, связанных с перевозкой зерна, передаёт BaigeNews.kz. Теперь аграрии смогут получать поддержку в виде субсидий на транспортировку зерна в различные направления, что станет важным шагом для поддержки отечественных производителей и улучшения условий торговли.

Субсидии будут выплачиваться на основе документов, подтверждающих затраты, связанные с перевозкой зерна через несколько ключевых маршрутов, включая транзит через Россию, Латвию, Литву, Эстонию, Туркменистан, Китай и другие страны. В зависимости от маршрута, размер субсидии варьируется от 20 000 до 30 000 тенге за одну тонну зерна.

Заявки на возмещение затрат можно подавать в электронном виде на адрес оператора, который будет рассматривать все документы и проверять их достоверность. Поставщики обязаны предоставить полный пакет документов, включая экспортные контракты, накладные и паспорта качества зерна.

Документы должны быть поданы в течение 45 рабочих дней после прибытия зерна в порт или на станцию назначения. Оператор, в свою очередь, создает комиссию для рассмотрения заявок и перечисления субсидий поставщикам в течение трех рабочих дней после получения средств от Администратора бюджетной программы.

Эта мера направлена на улучшение логистики и стимулирование роста сельского хозяйства в Казахстане, позволяя сельхозпроизводителям компенсировать расходы на транспортировку и расширять экспортные возможности.

Приказ вводится в действие с 5 марта 2025 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2025 года, и действует до 1 сентября 2025 года.