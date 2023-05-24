Поставляет ли Казахстан санкционные дроны и микрочипы в Россию, ответили в Минфине

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Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию о поставках казахстанскими компанийми санкционных дронов и микрочипов в Россию. Он отметил, что этот факт проверят, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что казахстанская компания "Аспан Арба" поставляет в Россию дроны, которые могут использоваться российскими войсками в Украине.

"В прошлом месяце в Казахстан прибыла специальная делегация из США и Европы. Она постетила таже Узбекистан и Кыргызстан. Мы договорились с ними, что они дают список (санкционных товаров - прим.Авт.). По этому списку мы проверяем более корректно и внимательно. Наша цель — не допускать санкционированных товаров. Если мы определим санкционные товары, конечно, примем необходимые меры. У нас есть договор, по которому мы не отправляем такие товары (в Россию - прим. Авт.), если к нам поступит информация. Ведь мы не можем поймать любого предпринимателя и рассматривать его как правонарушителя. Давайте проверим информацию о конкретной компании, о которой вы говорите", — сказал Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, теперь в случае обнаружения таких нарушений, представители делегаций будут уведомлять казахстанскую сторону о находке санкционных товаров в конфликтных регионах.

"Мы занимаемся тем, чтобы не допустить этого. Внутри информации, которую они предоставили, не было компании, о которой вы упомянули ("Аспан Арба" - прим. Авт.). Теперь мы добавим дополнительную систему управления рисками, и, если такая возможность будет выявлена, мы её не допустим", — отметил министр финансов.