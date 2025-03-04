Поставку в Астану кокаина стоимостью 100 млн тенге пресекло МВД
Подозреваемому 24 года.
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
124Фото: polisia.kz
В Астане сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками службы государственной охраны задержали 24-летнего мужчину. Во время обыска в его квартире обнаружены крупные партии наркотиков и оборудование для их сбыта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Изъяло более 600 граммов кокаина, свыше 130 граммов смолы каннабиса и более 30 граммов масла каннабиса. Общая стоимость наркотиков на чёрном рынке составляет более 100 миллионов тенге.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.
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