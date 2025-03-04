В Астане сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками службы государственной охраны задержали 24-летнего мужчину. Во время обыска в его квартире обнаружены крупные партии наркотиков и оборудование для их сбыта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Изъяло более 600 граммов кокаина, свыше 130 граммов смолы каннабиса и более 30 граммов масла каннабиса. Общая стоимость наркотиков на чёрном рынке составляет более 100 миллионов тенге.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.