Поставить ребенка на очередь в детсад можно по новым правилам
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Приказом министра просвещения от 31 мая 2024 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, передаёт BaigeNews.
Для получения государственной услуги по постановке на очередь родитель или законный представитель ребенка направляет заявление, а также документы по перечню через веб-портал "электронного правительства" или объекты информатизации.
Заявления услугополучателей и подтверждение документов на получение вне очереди места в ДО, обрабатываются услугодателем в течение 1 рабочего дня.
Заявление услугополучателя и получение места в детсаду в первоочередном порядке, а также на общих основаниях обрабатываются автоматически на момент их подачи.
Госуслуга оказывается проактивным способом, в том числе без заявления услугополучателя посредством информационных систем услугодателя и госорганов при регистрации мобильного телефона услугополучателя на веб-портале "электронного правительства" и включает в себя:
- отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание госуслуги по постановке на очередь;
- получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений.
Единая база автоматически формирует очередь в порядке подачи заявлений постановки на очередь для зачисления в ДО (до 4-х ДО из реестра ДО) относительно друг друга с учетом даты и времени (с точностью до миллисекунд), года рождения ребенка, языка обучения.