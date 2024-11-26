Поставили точку: окончательное решение по вопросу единого часового пояса принято в Казахстане

Вопросы, как все видели, бесконечно множились, а посему в кабинете министров приняли решение поставить точку во всех этих досужих размышлениях. Необходимость перехода на единый часовой пояс, как все помнят, обосновали тем, что страна долгие годы жила не по-своему, не по природному, не по естественному времени.