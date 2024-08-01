Постараюсь взять реванш - Назым Кызайбай о предстоящем поединке на Олимпиаде

Казахстанка Назым Кызайбай пробилась в 1/4 финала Олимпийских игр в Париже. Спортсменка отметила, что в бою за выход в полуфинал постарается взять реванш у давней соперницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертьфинале Назым сразится с Лореной Валенсией из Колумбии. С ней они встречались на чемпионате мира-2022.

"На Олимпиаде не будет лёгких боев. Я готовилась. Всё прошло так, как спланировали. Теперь впереди бой против колумбийки, которой я проиграла на чемпионате мира. Постараюсь взять реванш", - сказала Кызайбай.

Напомним, в 1/8 финала представительница команды Казахстана по боксу выиграла у Каролин де Алмейды из Бразилии.