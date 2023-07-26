Постарадали магазин и водонапорная башня - пожар на АЗС потушили в Экибастузе

Фото: МЧС РК

В Экибастузе ликвидировали пожар на автозаправке. Помимо имущества АГЗС пострадали построенный рядом магазин и водонапорная башня. Погиб один человек, передаёт BaigeNews.kz.

"На АГЗС по улице Кунаева произошло горение четырёх резервуаров с газом, также на месте находились 40 газовых баллонов. Огонь перешёл на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза". Загорелась кровля на ориентировочной площади 200 квадратных метров, а также кровля водонапорной башни на площади 20 квадратных метров. В 15:22 вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Пожар ликвидирован 15:44.

Причина происшествия устанавливается.

Частный сектор, находящийся через дорогу на расстоянии более 100 метров, не пострадал. Эвакуация жителей не проводилась.