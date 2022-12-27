Постаматы для выдачи готовых документов появились в Астане

Новый центр обслуживания населения открылся 26 декабря в столице. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

На церемонии открытия присутствовали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин.

Как сообщают в госкорпорации, за основу проектирования нового ЦОНа взят принцип Kaizen Standart. Это система непрерывного улучшения качества, технологий, процессов, корпоративной культуры, производительности труда, надежности, лидерства и других аспектов деятельности компании. В процессе совершенствования участвуют все — и директор, и рядовой сотрудник.

К слову, для удобства посетителей с детьми новый ЦОН оснащен комнатой для матери и ребенка и игровой зоной. ЦОН разделен на несколько секторов. Например, в зоне скорости есть возможность получить госуслугу за 10 минут, а в зоне погружения услугополучатели без помощи оператора самостоятельно могут получить услуги посредством приложения eGov mobile.

"В Астане впервые запустили пилотный проект — постаматы для выдачи готовых документов. Граждане могут забрать готовые документы в постамате в любое время после работы. Они работают 24/7", — рассказали в госкорпорации.

Кроме того, центр оснащен кабинами для получения государственных услуг посредством видеосвязи через мобильное приложение "ЦОН", также через данное приложение можно забронировать очередь и отслеживать ее.