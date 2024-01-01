Поссорились в Новый год: полицейские Степногорска помогли россиянке и её восьмилетней дочери

Гражданка России и её восьмилетняя дочь, приехавшие в Степногорск в гости на праздники, оказались ночью одни в незнакомом городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Около трёх часов утра в дежурную часть управления полиции Степногорска обратилась женщина с просьбой о помощи в поисках сестры и племянницы. Они приехали к ней в гости на Новый год из России, но потом каким-то образом пропали. В городе в это время был сильный буран.

Полицейские выяснили, что вовремя новогоднего застолья в одном из местных кафе у сестер возник словесный конфликт, после чего россиянка покинула заведение, забрав своего ребенка, и ушла в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции экипажа "Буран-13" Еркебулан Зияханов и Еламан Еслям сообщили, что знают местонахождение пропавших: в два часа ночи они заметили женщину с девочкой при патрулировании улиц. Полицейские остановились, чтобы предложить свою помощь и предупредить о том, что в такую погоду по улице ходить не стоит.

"Женщина была в очень подавленном состоянии и рассказала, что в этом городе она с дочерью совершенно одни, и попросила помочь ей найти какое-нибудь место для ночлега", — рассказали полицейские. Они отвезли их на машине в местный хостел.

После полученной информации заявительница вместе с сотрудниками полиции поехали в данный хостел. К концу беспокойной новогодней ночи родственницы помирились и вернулись благополучно домой.