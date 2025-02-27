ЕНПФ рекомендует жителям Казахстана не доверять личные информации посредников по объявлениям, передаёт BaigeNews.kz.

"В последнее время в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности (ПМД) для любой категории граждан под низкий процент. Также "посредники" сообщают о якобы ожидающихся в скором времени изменениях в получении пенсионных накоплений, для убедительности используя логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов. ЕНПФ в очередной раз сообщает: такая информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Фонд напоминает: получение пенсионных накоплений возможно только в строго определенных Социальным Кодексом Республики Казахстан случаях. Прежде всего, это наступление пенсионного возраста, бессрочная инвалидность 1 или 2 группы, выезд на ПМЖ, наследование. Использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и/или лечение при соблюдении законодательно установленных условий могут:

вкладчики, имеющие накопления, превышающие порог минимальной достаточности (в пределах суммы свыше ПМД);

пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы) – они могут использовать до 50% накоплений, оставшихся на счете;

пенсионеры по выслуге лет (до 100% накоплений);

вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100% накоплений).

Целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно исключительно через уполномоченных операторов – банки второго уровня. Соответственно, услуги посредников не требуются. При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет.

Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий.

ЕНПФ настоятельно рекомендует своим вкладчикам и получателям игнорировать подобные предложения, получать информацию из официальных источников и действовать исключительно в правовом поле.